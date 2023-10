Ecke, Drin! Wahnsinns-Tor in Minute 90+10

Saarbrücken - Diesen Treffer sehen wir in jedem Jahresrückblick! Im Drittliga-Match zwischen dem 1. FC Saarbrücken und dem VfB Lübeck sahen die Gäste lange wie der sichere Sieger aus, dann schlug ganz spät die Stunde des Saarbrückers Amine Naifi (23).

Um die Ecke kümmerte sich der in Minute 78 eingewechselte Naifi - und wie!

Sieben Minuten Nachspielzeit hatte Schiri Tobias Wittmann angezeigt. Doch aufgrund von Unterbrechungen und einem Spielerwechsel zog sich die Extra-Time in die Länge.

Zum Zeitpunkt des Traumtors spielten die Saarbrücker sogar in Unterzahl, weil Patrick Sontheimer wegen Meckerns und wiederholtem Foulspiel die Gelb-Rote Karte gesehen hatte.

Jannick Löhden (11. Minute) hatte die Lübecker früh in Führung gebracht. Danach beschränkten sich die Norddeutschen aufs Verteidigen, standen dabei tief hinten drin, agierten so defensiv, dass die Saarländer mehrfach zu langen hohen Bällen greifen mussten.

Einer davon führte schließlich zum verdienten Ausgleich. Saarbrücken hält durch den Last-Minute-Punkt Anschluss an Platz an die Aufstiegsränge während der VfB durch das Unentschieden in der 3. Liga über dem Strich auf Tabellenplatz 15 steht.