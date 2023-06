Erster Transfer fix: Saarbrücken verpflichtet Kai Brünker von Zweitligist FCM

Kai Brünker (29, M.) schließt sich ab der kommenden Saison dem 1. FC Saarbrücken an. © Friso Gentsch/dpa

Wie der Klub am Montag auf seiner Vereinswebseite mitteilte, wird der gebürtige Schwarzwälder ab kommender Saison für die Saarländer auflaufen.

Der 29-Jährige bringt jede Menge Erfahrung aus Magdeburg mit: So stand er in den vergangenen drei Jahren in 56 Partien in der 3. Liga, nach dem Aufstieg in die 2. Bundesliga in 23 Spielen auf dem Rasen. Dabei gelangen ihm insgesamt zwölf Treffer.

"Er hat in Magdeburg seine Qualitäten vor allem in der Aufstiegssaison unter Beweis gestellt und kann die entstandene Lücke in der Sturmmitte vollumfänglich ausfüllen", zeigte sich Saarbrückens Sportdirektor (55) begeistert über die Verpflichtung.

Zwei Stürmer verlassen den Klub: Adriano Grimaldi (32) wechselt zum SC Paderborn, die Leihe von Marvin Cuni (21) vom FC Bayern München II ist beendet.

Der Publikumsliebling war einer von acht Akteuren, deren Abschied der FCM Ende Mai verkündet hatte. Zwar wäre er gern in Sachsen-Anhalts Hauptstadt geblieben, doch die Perspektiven dort reichten ihm offenbar nicht.