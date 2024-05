Freud und Leid in der 3. Liga: Jahn sichert Chance, Arminia jubelt, Halle vor Abstieg!

Regensburg/Halle - In der 3. Liga sind die nächsten Entscheidungen gefallen! Mit einem Unentschieden bei Viktoria Köln hat sich der SSV Jahn Regensburg zumindest die Chance zum Aufstieg über die Relegation gesichert, während Arminia Bielefeld den Super-GAU des dritten Abstiegs in Folge verhindern konnte. Für den Halleschen FC wird es hingegen ganz eng.

Jonas Bauer brachte den Jahn gegen Viktoria Köln zunächst in Führung. © IMAGO / Maximilian Koch

Mit dem 1:1-Remis im Sportpark Höhenberg sind die Domstädter nicht mehr vom dritten Rang zu verdrängen und haben so die letzten Aufstiegshoffnungen von Dynamo Dresden begraben.

Die Sachsen liegen nämlich trotz eines 2:1-Erfolgs bei der SpVgg Unterhaching einen Spieltag vor Schluss vier Zähler hinter dem Jahn.

Auf der anderen Seite bedeutet die Punkteteilung aber auch, dass Preußen Münster den direkten Aufstieg am morgigen Sonntag (16.30 Uhr) beim SC Verl mit einem Triumph klarmachen könnte. Der SCP hat als Tabellenzweiter bei einer Partie weniger einen Zähler Vorsprung auf den drittplatzierten SSV.

Die Regensburger waren in Köln zunächst durch einen Treffer von Jonas Bauer in Führung gegangen, allerdings glich die Viktoria per Slapstick-Eigentor von Robin Ziegele aus.

Der Innenverteidiger wurde am Boden und eigentlich neben dem eigenen Kasten liegend angeschossen und lenkte die Kugel so ganz unglücklich über die Linie (30.).