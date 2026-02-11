16 Spiele ohne Sieg: Krisen-Drittligist stellt sich komplett neu auf

Saarbrücken - Alles neu für den Klassenerhalt! Der 1. FC Saarbrücken hat seine sportliche Führung mitten im Abstiegskampf der 3. Liga komplett frisch aufgestellt. Argirios Giannikis (45) übernimmt das Traineramt, Markus Thiele (44) fungiert künftig als Sportvorstand.

Argirios Giannikis (45) soll den FCS vor dem Abstieg bewahren. © Niklas Treppner/dpa

Das gaben die kriselnden Saarländer am Mittwoch bekannt.

Der 45-jährige Deutsch-Grieche saß zuletzt beim TSV 1860 München auf der Trainerbank, Thiele agierte bis vergangenen November beim SSV Ulm als Geschäftsführer.

Aktuell belegt der FCS mit 24 Zählern den 16. Tabellenplatz und hat damit nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Seit satten 16 Partien warten die Blau-Schwarzen zudem auf einen Liga-Dreier.

"Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern. Davon bin ich 100-prozentig überzeugt", erklärte Giannikis im Zuge seiner Vorstellung.

"Ich habe in meiner Laufbahn erlebt, wie entscheidend klare Strukturen, stringente Kaderplanung und ein gemeinsamer Fokus sind. Beim FCS geht es darum, diese Punkte zusammenzuführen und sportlich voranzukommen", fügte Thiele an.