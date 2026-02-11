16 Spiele ohne Sieg: Krisen-Drittligist stellt sich komplett neu auf
Saarbrücken - Alles neu für den Klassenerhalt! Der 1. FC Saarbrücken hat seine sportliche Führung mitten im Abstiegskampf der 3. Liga komplett frisch aufgestellt. Argirios Giannikis (45) übernimmt das Traineramt, Markus Thiele (44) fungiert künftig als Sportvorstand.
Das gaben die kriselnden Saarländer am Mittwoch bekannt.
Der 45-jährige Deutsch-Grieche saß zuletzt beim TSV 1860 München auf der Trainerbank, Thiele agierte bis vergangenen November beim SSV Ulm als Geschäftsführer.
Aktuell belegt der FCS mit 24 Zählern den 16. Tabellenplatz und hat damit nur einen Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge. Seit satten 16 Partien warten die Blau-Schwarzen zudem auf einen Liga-Dreier.
"Wenn wir alle gemeinsam an einem Strang ziehen, werden wir diese schwierige Situation gemeinsam meistern. Davon bin ich 100-prozentig überzeugt", erklärte Giannikis im Zuge seiner Vorstellung.
"Ich habe in meiner Laufbahn erlebt, wie entscheidend klare Strukturen, stringente Kaderplanung und ein gemeinsamer Fokus sind. Beim FCS geht es darum, diese Punkte zusammenzuführen und sportlich voranzukommen", fügte Thiele an.
Wird Argirios Giannikis für den 1. FC Saarbrücken erneut zum Feuerwehrmann?
Bereits Ende November war Chefcoach Alois Schwartz (58) nach acht sieglosen Spielen im Ludwigspark entlassen worden, Jürgen Luginger (58) übernahm zunächst interimsweise. Ende Dezember beschloss der Klub dann eigentlich eine Verlängerung seines Engagements bis Saisonende.
Der gebürtige Niederbayer konnte das Ruder aber seitdem nicht wirklich herumreißen, sammelte selbst nur vier Niederlagen und vier Unentschieden in der 3. Liga, auch wenn Saarbrücken oftmals gute Leistungen zeigte.
Giannikis wurde bereits in München zum Feuerwehrmann, als er die Löwen zur Rückrunde der Saison 2023/24 auf Platz 15 übernahm und mit 26 Punkten aus 19 Spielen vor dem Abstieg rettete.
Titelfoto: Bildmontage: Niklas Treppner/dpa, Harry Langer/dpa