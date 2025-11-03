Flyer sorgt für Empörung: Drittliga-Ultras wollen "keine Weiber in den ersten Reihen"

Essen - Als am Sonntag Schweinfurt 05 zu Gast bei Rot-Weiss Essen war, sorgte ein Flyer in der Westkurve für Irritationen: Unter anderem forderten die Ultras des Drittligisten "keine Weiber in den ersten Reihen". Der Klub verurteilt das scharf.

In der Westkurve im Stadion an der Hafenstraße sind Frauen offenbar nicht gerne an vorderster Front gesehen. © Christoph Reichwein/dpa

Dass Essen die Partie knapp mit 2:1 für sich entschied und so den Anschluss zu den Aufstiegsrängen hielt, spielte nach Abpfiff kaum noch eine Rolle.

Stattdessen kursierte im Netz ein Flyer von der aktiven Fanszene, der vor der Partie in der Westkurve verteilt worden war und auf dem die Ultras unter dem Motto "Grundsätze W2" Regeln für das Verhalten im Block aufgestellt hatten.

So wurde etwa "90 Minuten Vollgas", eine Schalpflicht bei allen Spielen sowie der Verzicht auf Bild- und Videoaufnahmen gefordert. Besonders für Irritationen sorgte aber Punkt sieben: "Keine Weiber in den ersten Reihen."

Angelehnt ist das wohl an einen ähnlichen Flyer der Ultras von Hansa Rostock, auf dem 2022 "keine Weiber in den ersten drei Reihen" gefordert wurden.