Hätte Spielabsage verhindert werden können? Drittligist räumt grobe Fehler ein!

Die letzte Frist zur Einreichung eines neuen Konzepts lief schließlich am 18. Februar ab, zwei Tage später wurde Unterhaching über die bevorstehende Absage informiert, auch wenn der amtliche Bescheid erst am 25. Februar zugestellt wurde.

Ende August folgte demnach eine weitere Besprechung mit Verein, Gemeinde und Polizei. Darüber hinaus sei regelmäßig an die Notwendigkeit erinnert worden, nur gehandelt habe der Tabellenletzte der 3. Liga nicht.

Das für Sonntag angesetzte Duell muss aufgrund eines unzureichenden Sicherheitskonzepts für den Sportpark ausfallen, wie die Spielvereinigung mit äußerst wenig Vorlauf am Mittwoch mitteilte.

Der Sportpark in Unterhaching braucht ein neues Sicherheitskonzept. Ob das an baulichen Mängeln oder anderen Gründen liegt, ist derweil nicht bekannt. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Hätte die SpVgg das Konzept noch am 18. Februar eingereicht, wäre die Abwicklung bis zum Hansa-Spiel laut Gemeinde gerade so möglich gewesen, doch der Verein habe seinen Entwurf erst am Mittwoch, dem Tag der offiziellen Absage, abgegeben.

"Im Hinblick auf das Rostock-Spiel liegt ja das Sicherheitskonzept mittlerweile vor. Aber die Behörden haben gesagt, es ist einfach zu knapp gewesen. Den Schuh müssen wir uns schon selber anziehen", so Schwabl. "Wir können den Behörden nicht sagen: 'Drückt's ein Auge zu'. Wir haben sehr viele Familien mit Kindern im Stadion, das ist mir dann auch zu heiß."

Da die Entscheidung kurz nach dem von schweren Ausschreitungen begleiteten Ostderby zwischen Rostock und Dynamo Dresden fiel, vermuteten einige bereits einen Zusammenhang. Hansa-Boss Jürgen Wehlend (59) wies diesen Vorwurf aber anschließend umgehend zurück, sein Hachinger Kollege sprang ihm mittlerweile zur Seite.

"Das war sicherlich für die Bewertung nicht positiv. Aber den Schwarzen Peter auf die Rostock-Fans zu schieben, ist nicht Haching-Art. Das mache ich mit Sicherheit nicht", sagte Schwabl. "Der Schwarze Peter liegt nur bei uns."

Und der könnte noch teuer werden: Der DFB hat in seinem offiziellen Statement nämlich verlauten lassen, den Fall und mögliche Konsequenzen "intensiv prüfen" zu wollen.