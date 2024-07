Start in die 3. Liga! Alles, was Ihr zur neuen Saison wissen müsst

Frankfurt am Main - Wer schafft den Sprung in die Zweitklassigkeit ? Wer verschwindet aus dem Profigeschäft?

Am Samstag folgt um 14.00 Uhr unter anderem das Westduell zwischen Rot-Weiss Essen und Alemannia Aachen.

Zum Auftakt empfängt der TSV 1860 München am Freitag (19.00 Uhr/MagentaSport) den 1. FC Saarbrücken.

Die mit Traditionsklubs gespickte 3. Fußball-Liga startet am Wochenende in die neue Saison.

Fußballfans dürfen sich auf packende Duelle in ausverkauften Stadien freuen.

Dynamo Dresden , die Münchner "Löwen", Bielefeld, Saarbrücken, Absteiger Hansa Rostock , Aufsteiger Aachen ... und, und, und - die Liste der Traditionsklubs in der 3. Liga ist lang, womöglich so lang wie noch nie zuvor seit Einführung zur Spielzeit 2008/2009.

Zweite Mannschaften sind für Fußball-Romantiker und Traditionsvereine ein ständiges Ärgernis. © Swen Pförtner/dpa

Ein Dorn im Auge sind vielen Fans die Zweitvertretungen von Erst- und Zweitligaklubs in der 3. Liga, die für wenig Zuschauer und kaum Attraktivität sorgen.

Erstmals seit der Saison 2015/2016 sind wieder drei Zweitvertretungen dabei.

Borussia Dortmund II hat den Klassenverbleib geschafft. Zudem spielen auch der VfB Stuttgart II als Meister der Regionalliga Südwest in der vergangenen Saison und Hannover 96 II drittklassig.

Die Niedersachsen hatten sich als Meister der Regionalliga Nord in den Aufstiegsspielen in einem Elfmeter-Krimi gegen die Würzburger Kickers durchgesetzt und sind als erste Zweitvertretung eines Zweitligisten in der Geschichte der 3. Liga dabei.