Tor-Klau in der 3. Liga: Cottbus fühlt sich benachteiligt, DFB prüft Videobeweis light

Cottbus - Dieses (Nicht)-Tor erhitzt die Gemüter! Energie Cottbus fühlt sich auch einen Tag nach dem 1:1 gegen Mannheim um den Siegtreffer betrogen. Der DFB prüft technische Hilfsmittel, die aber keinesfalls zur neuen Saison kommen werden.

Tolcay Cigerci (31, l.) und Axel Borgmann (31, r.) hätten den Cottbuser Treffer zum 2:1 sicherlich gerne überprüfen lassen. © IMAGO / Fotostand

Am Sonntagabend gingen ein Handy-Video und das Bild des Cottbuser Fotografen Frank Hammerschmidt viral, die beide den Tor-Klau nahezu vollständig bestätigten: Der Kopfball von FCE-Verteidiger Nyamekye Awortwie-Grant (25) war hinter der Torlinie gewesen.

Der Treffer hätte den Lucky Punch und den 47. Punkt in dieser Saison bedeutet, Energie hätte sich mit dem Dreier zum ersten Mal ein Stück weit absetzen können.

Pustekuchen! Schiedsrichter Ben Henry Uhrig (25) und sein Assistent sahen die Szene anders. Besonders der Mann an der Linie hätte durchaus das Tor erkennen können, stand in einem ähnlichen Blickwinkel wie der Fotograf.

Klar, dass sich Energie benachteiligt fühlt. Es ist das wiederholte Mal in der jüngsten Zeit, in denen Schiedsrichter-Entscheidungen zu Ungunsten der Lausitzer ausfallen.

Während gegen Hoffenheim II der übermotivierte Einsatz von Keeper Lúkas Petersson (22) ungeahndet (und unerheblich fürs Ergebnis) blieb, ebneten in Wiesbaden die Entscheidungen von Davina Lutz (31) maßgeblich die Spielentwicklung.

In Cottbus kam es am Sonntag nach einer hitzigen Rudelbildung auf dem Feld im Nachgang zu einer sachlichen Aussprache der Protagonisten in der Schiri-Kabine. Ob es diese auch gegeben hätte, wenn eine solche Szene am letzten Spieltag über Auf- oder Nichtaufstieg entschieden hätte?