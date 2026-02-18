Drittliga-Schlusslicht zieht Reißleine: Früherer Schalke-Kultprofi übernimmt!

Schweinfurt - Das Schlusslicht der 3. Liga zieht die Reißleine! Trainer Victor Kleinhenz (34) führte den Klub vergangenes Jahr sensationell zum Aufstieg aus der Regionalliga , jetzt muss er allerdings seinen Hut nehmen. Beerbt wird er von einer Bundesliga-Legende.

Victor Kleinhenz (34) stand von Sommer 2024 bis jetzt an der Schweinfurter Seitenlinie. © Matthias Koch/dpa

Das vermeldeten die Unterfranken am Mittwochvormittag. Zuvor hatte die vereinsnahe "Main-Post" berichtet.

Neben dem jüngsten Drittliga-Coach stellte der Klub auch dessen Assistenten Georg Opfermann (37) frei.

"Beide hatten großen Anteil an der letztjährigen Meisterschaft, daher bedauere ich diese Entwicklung sehr", erklärte Geschäftsführer Markus Wolf (57). "Wir bedanken uns ausdrücklich bei beiden für ihr Engagement und ihren Einsatz für den Verein und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute!"

Der Nachfolger auf der Schweinfurter Bank steht auch schon fest und trägt dabei einen bekannten Namen: Ex-Schalker Jermaine Jones (44) übernimmt die "Schnüdel".

"Mit Jermaine gewinnen wir einen Trainer, der auf eine lange aktive Karriere im Profifußball zurückblicken kann. Nun möchte er als Trainer dieses Wissen einbringen und der Mannschaft die nötigen Impulse und Erfahrungen mitgeben", freute sich Wolf über den Coup.