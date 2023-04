Capretti & Co.: Diese Trainer kamen und gingen in einer Drittliga-Saison

Ingolstadt - Nach 62 Tagen Amtszeit muss Guerino Capretti (42) mit einem historisch schlechten Punkteschnitt von 0,4 Zählern wieder seine Koffer packen . Er ist in guter Gesellschaft zahlreicher anderer Drittliga -Trainer, die während einer Saison kamen und gehen musste.

Danny Schwarz (47) war von Oktober 2021 bis Februar 2022 bei den Würzburger Kickers ziemlich erfolglos im Amt. © Nicolas Armer/dpa

Wer erinnert sich noch an die vergangene Drittliga-Spielzeit? Am Ende der Saison 2021/22 mussten Türkgücü München mangels Liquidität und die Würzburger Kickers den Gang in die Regionalliga antreten.

Beide bayrischen Klubs versuchten die verkorkste Spielzeit auf ähnlichem Wege wie die Ingolstädter zu retten: Die neureichen Münchner gingen mit Trainer-Nobody Petr Ruman (46) in die Saison. Eine Entscheidung, die sie bereits im September korrigierten.

Trainer-Wandervogel und Motivations-Experte Peter Hyballa (47) übernahm - und es wurde nicht besser! Dabei startete man mit einem Sieg über Dortmund II. Doch aus den weiteren sechs Spielen holte man nur noch drei Pünktchen.

Nach vier Niederlagen infolge wurde Hyballa auf Platz 16 stehend wieder ausgetauscht, auf Mittelfeld-Rang 10 wurde er eingestellt. Am Ende stürzte das Kartenhaus Türkgücü München bekanntlich ein und muss bis heute in der Regionalliga Bayern wieder aufgebaut werden.

Selbiges Schicksal ereilte die Würzburger Kickers im Vorjahr - Danny Schwarz (47) löste Torsten Ziegner (45) nach Spieltag 11 auf dem vorletzten Platz ab. Als der gebürtige Göppingen knapp vier Monate später seinen Hut nehmen musste, war Würzburg letzter. Seine Bilanz: 0,62 Punkte pro Spiel.

Kapitän Schwarz hatte das Ruder der kenternden MS Würzburg nicht mehr rumreißen können, das Schiff sank auf den Meeresboden in Richtung Regionalliga.