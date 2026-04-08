Dritte Liga: Flitzer stürmt auf Schiri zu, Spieler und Ordner greifen ein

Duisburg - Zum Kopfschütteln: Wegen eines Flitzers auf dem Feld ist das Drittliga -Heimspiel des MSV Duisburg gegen den VfL Osnabrück am Dienstag kurzzeitig unterbrochen worden.

Noch bevor er den Schiri vor sich hatte, konnte der Flitzer aufgehalten werden. © IMAGO / Revierfoto

Während der Nachspielzeit im mit 24.322 Zuschauern vollen Wedaustadion sorgte ein Anhänger für Aufsehen, als er in Richtung Schiedsrichter Nico Fuchs (31) zustürmte, vermutlich ausgelöst durch die Gelbe Karte, die der 31-Jährige nur wenige Augenblicke zuvor gegen MSV-Keeper Maximilian Braune (22) verhängt hatte, nachdem dieser Osnabrücks Niklas Wiemann (27) für ein Offensivfoul verbal angegangen war.

Offensichtlich verärgert über die Entscheidung des Unparteiischen sprang ein Mann in MSV-Trikot und Fanschal von der Tribüne in den Innenraum und rannte daraufhin im Eiltempo aufs Feld und wollte Fuchs offenbar seine Meinung geigen.

Doch noch bevor er dem Schiri überhaupt etwas sagen konnte, wurde der Flitzer von Braune gestoppt und anschließend den Ordnern übergeben, die ihn dann vom Platz brachten.