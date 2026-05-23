23.05.2026 20:15 "3. Liga Südwest": Deshalb ist die Regio-Reform so wichtig

Der Blick auf die 3. Liga zur kommenden Saison zeigt das Problem der Regionalligen. Deshalb soll die Aufstiegsreform jetzt schnell vorangetrieben werden.

Von Thomas Nahrendorf

Leipzig - Wird das der neue Name? "3. Liga Südwest", witzelten viele in den sozialen Netzwerken über die Drittliga-Saison 2026/2027. Teilt man die Deutschlandkarte senkrecht in zwei Hälften, stehen Stand heute rechts vier Vereine, links 14. Im Grunde eine logische Folge der derzeitigen Aufstiegsregelung von der vierten Liga eine Etage höher.

Der Osten bleibt blank: Die 3. Liga konzentriert sich nächste Saison im Südwesten. © Grafik Hansa Rostock ist für den Moment der einzig verbliebene Ost-Verein in der Drittklassigkeit. Cottbus verabschiedete sich nach oben, Aue nach unten. Die weiteren drei Vereine auf dieser Seite sind Regensburg, 1860 München und der FC Ingolstadt. Maximal zwei Vereine können noch dazukommen. In der Relegation kämpfen Lok Leipzig als Meister des NOFV und Würzburg (Dritter in Bayern) um den Aufstieg in die 3. Liga. Fürth spielt gegen Essen um den Verbleib in der 2. Liga. Gewinnt das Kleeblatt, bleibt es bei fünf Vertretern auf der rechten Seite. Links tummeln sich dafür die Mannschaften. Meppen ist im Norden aufgestiegen, Fortuna Köln im Westen und Großaspach im Südwesten - beide haben feste Aufsteiger. 3. Liga Mega-Fail! Drittliga-Ultras fackeln eigene Zaunfahne ab Dazu kommen die Zweitliga-Absteiger Münster und Düsseldorf. Dort sind die Fahrtstrecken kurz, die Derbydichte ist groß. Und Rostock? Hat nicht ein einziges Auswärtsspiel unter 400 Kilometern. Das passiert nur, wenn Lok aufsteigen würde.

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