Nach sieben langen Jahren: Traditionsklub kehrt in die 3. Liga zurück
Von Jana Glose
Köln - Fortuna Köln hat mit einem Heimsieg gegen die Sportfreunde Siegen den Aufstieg in die 3. Liga vorzeitig perfekt gemacht und sich zugleich die Meisterschaft in der Regionalliga West gesichert.
Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink (58) feierte durch ein 2:1 (1:1) vor 7548 Zuschauern im Kölner Südstadion bereits am vorletzten Spieltag der Saison nach sieben Jahren in der viertklassigen Regionalliga die Rückkehr in den Profifußball.
Die erste Aufstiegs-Chance hatten die Kölner vergangene Woche mit einer 1:2-Niederlage bei Paderborns Zweitvertretung noch vergeben. Gegen Siegen drehte das Team jedoch einen frühen 0:1-Rückstand.
Damit liegt Fortuna einen Spieltag vor Saisonende vier Punkte vor dem Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen und kann vor dem letzten Saisonspiel bei den Sportfreunden Lotte nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.
Nach teilweise wechselhaften Jahren in der Regionalliga standen die Südstädter bereits seit dem 17. Spieltag an der Tabellenspitze und blieben in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.
Trainer Matthias Mink hat großen Anteil am Erfolg von Fortuna Köln
Einen großen Anteil am Erfolg hat Trainer Mink. Der 58-Jährige absolvierte bereits als Spieler von 1992 bis 1999 162 Pflichtspiele für den Club.
2007 kehrte er dann als Trainer zurück und begleitete Fortuna Köln bis 2011 durch die damals fünftklassige NRW-Liga.
Nach dem Aufstieg in die Regionalliga übernahm Uwe Koschinat (54) und führte Fortuna Köln bis in die 3. Liga, aus der der Club aber wieder abstieg. Mink heuerte Anfang 2022 als Trainer der Reserve-Mannschaft wieder beim Verein in Köln an.
Nach mehreren Trainwechseln bei den Profis übernahm Mink immer weitere Aufgaben: im Frühjahr 2022 als Sportlicher Leiter und im März 2024 schließlich als Cheftrainer der ersten Mannschaft.
Titelfoto: IMAGO / HMB-Media