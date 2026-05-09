Nach sieben langen Jahren: Traditionsklub kehrt in die 3. Liga zurück

Köln - Fortuna Köln hat mit einem Heimsieg gegen die Sportfreunde Siegen den Aufstieg in die 3. Liga vorzeitig perfekt gemacht und sich zugleich die Meisterschaft in der Regionalliga West gesichert.

Der SC Fortuna Köln ist nach sieben Jahren in die 3. Liga zurückgekehrt. © IMAGO / HMB-Media

Die Mannschaft von Trainer Matthias Mink (58) feierte durch ein 2:1 (1:1) vor 7548 Zuschauern im Kölner Südstadion bereits am vorletzten Spieltag der Saison nach sieben Jahren in der viertklassigen Regionalliga die Rückkehr in den Profifußball.

Die erste Aufstiegs-Chance hatten die Kölner vergangene Woche mit einer 1:2-Niederlage bei Paderborns Zweitvertretung noch vergeben. Gegen Siegen drehte das Team jedoch einen frühen 0:1-Rückstand.

Damit liegt Fortuna einen Spieltag vor Saisonende vier Punkte vor dem Tabellenzweiten Rot-Weiß Oberhausen und kann vor dem letzten Saisonspiel bei den Sportfreunden Lotte nicht mehr von der Tabellenspitze verdrängt werden.

Nach teilweise wechselhaften Jahren in der Regionalliga standen die Südstädter bereits seit dem 17. Spieltag an der Tabellenspitze und blieben in dieser Saison zu Hause ungeschlagen.