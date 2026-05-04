Der Aufstiegs-Kampf der 3. Liga ist längst psychologische Kriegsführung

Cottbus/Duisburg/Essen - Spätestens seit Sonntag steht fest: Dieser Aufstiegskampf der 3. Liga ist längst zur psychologischen Kriegsführung geworden, findet TAG24-Redakteur Lukas Schulze.

Dietmar Hirsch (54) griff am Sonntag in die psychologische Trickkiste, genauso wie seine Kontrahenten zuvor. © Fabian Strauch/dpa

Dies zeigten nicht zuletzt die Aussagen von MSV-Trainer Dietmar Hirsch (54). Nach dem hart errungenen 2:1-Erfolg über Energie Cottbus stellte der Heimtrainer in mehreren Medien klar: "Ich glaube, dass es nicht um die Tore geht am Ende."

Angesichts dessen, dass Duisburg bei gleicher Punktzahl das um zwei Treffer schlechtere Verhältnis zu Cottbus aufweist, eine fast schon hochmütige Aussage. Was Hirsch damit außerdem aussprach: Die Konkurrenz wird noch patzen.

Das ist durchaus möglich, aber vor allem ein Manöver, um die schwächelnden Kontrahenten aus Cottbus und Essen weiter zu verunsichern.

Für Duisburg selbst proklamierte Hirsch breite Brust: "Für mich geht es jetzt darum, dass wir in den nächsten beiden Spielen sechs Punkte holen. Aber ich bin jetzt nicht so vermessen, dass ich sag': Ich fahr‘ jetzt nach Aue und gewinn' da 8:0 am besten."

Hirsch offenbarte damit – gewollt oder ungewollt –, worüber sich Duisburg nach dem Topspiel-Sieg Gedanken machte. Wer die Bilder an der Wedau sah, konnte fast den Eindruck gewinnen, der MSV sei am Sonntag aufgestiegen.