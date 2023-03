Auf Aufstiegskurs: Ex-RB-Talent startet in der 3. Liga durch!

Ab da begann die wilde Fahrt durch die Republik: Zwickau , Bremen II, Münster, Uerdingen, Mannheim. Ü berwiegend 3. Liga, es ist Wagners fünfte Saison in dieser Spielklasse.

Der variable Mittelfeldspieler musste Leipzigs U23 nach dessen Einstellung in der Sommerpause 2017 verlassen, der Schritt zu den Profis wäre zu groß gewesen.

Denn aktuell gibt es gerade einmal fünf ehemalige Jugendspieler, die sich bis in die Bundesliga hochgearbeitet haben: Augsburgs Ermedin Demirovic (24), Schalke -Leihgabe Tom Krauß (21), Julien Chabot (25) und Eric Martel (20) vom 1. FC Köln und Stuttgarts Nummer 2 Fabian Bredlow (28).

Es ist erst wenige Wochen her, als Max Eberl (49) im Rahmen eines Fan-Stammtisches die Überlegung äußerte, künftig wieder eine zweite Mannschaft der Roten Bullen zu melden.

Wagner (l.) voll in seinem Element - der Mannheimer grätscht im Spiel gegen Aue einen Ball ab. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Vor dem 26. Spieltag in Bayreuth steht der gebürtige Leipziger bei 133 Liga-Einsätzen. Eine starke Bilanz für einen 25-Jährigen könnte man meinen. Andererseits sollte die 3. Liga für den variablen Mittelfeldspieler nicht das Endziel sein.

Wagner hängt gewissermaßen in der Spielklasse fest. Irgendwo logisch, wenn man jedes Jahr den Verein wechseln muss. Denn mit Bremen, Münster und Uerdingen stieg er dreimal aus der 3. Liga ab.

Anschließend folgte für den ehrgeizigen Wagner stets der Vereinswechsel im Sinne der Karriere. Doch bei Mannheim scheint es endlich dauerhaft zu passen. In seiner zweiten Saison hat er sich als Stammkraft etabliert.

Außerdem sind die Kurpfälzer strukturell und personell deutlich solider aufgestellt als einige seiner Ex-Klubs. Vor Beginn des Spieltags rangieren die Waldhöfer auf Platz 5, der Rückstand auf den letzten direkten Aufstiegsplatz beträgt nur fünf Zähler.

Allein im Jahr 2023 holte man 16 Punkte aus acht Partien. Eine gute Bilanz, zu der im gehörigen Maß auch Fridolin Wagner beitrug. Drei Tore erzielte der Mann, der sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten fühlt, schon in diesem Kalenderjahr - zuletzt am Montag beim furiosen 2:1-Sieg über Spitzenreiter SV Elversberg.