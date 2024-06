Drittligist verabschiedet Spieler - der erfährt es über Instagram!

Aachen - Das ist nicht die feine englische Art! Nach dieser Saison gehen Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen und Linksverteidiger Robin Afamefuna (27) getrennte Wege, sein Vertrag wird nicht verlängert, wie die Aachener am gestrigen Freitag verkündeten. So weit, so normal - doch der Spieler selbst wusste nichts von seinem Aus bei den Öchern!