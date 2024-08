15.08.2024 14:27 Kurios! Drittliga-Spieler reißt sich Kreuzband und spielt einfach weiter!

Kuriosum in der 3. Liga: Ein Spieler verletzt sich schwer am Knie und spielt trotzdem durch. Am Ende gewinnt sein Team.

Von Lukas Schulze

Saarbrücken/Sandhausen - Kuriosum in der 3. Liga: Der SV Sandhausen gewann am 2. Spieltag seine Partie und verlor zugleich einen Leistungsträger mit einem Kreuzbandriss. Doch dieser merkte von seiner Knieverletzung zunächst nichts und spielte die Partie einfach zu Ende! Da lief er noch rund: Sandhausen Jonas Weik (24, v.) verletzte sich in der Schlussphase gegen Saarbrücken und hielt bis zum Abpfiff durch. © Imago / Jan Huebner Stell dir vor, du holst mit deiner Mannschaft zum Saisonstart zwei Siege, bist unangefochtener Stammspieler und reißt dir dann das Kreuzband! Genau dieses Schicksal ereilte Sandhausens Jonas Weik (24) am Sonntag. Doch wäre diese Dramaturgie nicht schon schlimm genug, setzt eine Begebenheit der Geschichte die Krone auf: Weik spielte nämlich trotz Kreuzbandriss einfach weiter - kein Scherz! In der 80. Minute musste der Linksverteidiger verletzt vom Feld, kurz behandelt werden und kehrte flux auf den Rasen zurück. 3. Liga Vom BVB zur Spielvereinigung: Sven Bender neuer Co-Trainer in Unterhaching Dass zu dem Zeitpunkt schon das Kreuzband futsch war hatte, wusste er nicht! Weik biss die letzten gut 15 Minuten bis zum Abpfiff einfach auf die Zähne. Der tollkühne Einsatz sollte belohnt werden: Sandhausen hielt in einer kräftezehrenden Schlussphase das 1:0 und entführte drei Punkte aus Saarbrücken. Jonas Weik fehlt dem SV Sandhausen mindestens sechs Monate Weik (l.) war einer der Sandhäuser Dauerbrenner. © PICTURE POINT / S. Sonntag Doch Tage später folgte das böse Erwachsen: Jonas Weik muss unfreiwillig eine längere Pause einlegen, der 24-Jährige wurde bereits operiert, wird mindestens sechs Monate fehlen. "Der Ausfall ist richtig bitter – für Jonas ebenso wie für uns. Er war richtig gut drauf und einer unserer Stammspieler. Es ist unfassbar, dass Jonas mit dieser schweren Verletzung diese intensive Partie zu Ende spielt", ließ sein Klub am Donnerstag verlauten. Eine mögliche Erklärung: Das Adrenalin betäubte Weiks Schmerzempfinden. Erst später stellte sich die Verletzung als derart gravierend dar. 3. Liga Von Hornisse gestochen: Drittliga-Spieler kollabiert im Training Sandhausen muss mindestens die komplette Hinrunde auf einen verlässlichen Akteur verzichten (33 Einsätze in der Vorsaison) und hat bereits angekündigt, einen Ersatz verpflichten zu wollen.

Titelfoto: Imago / Jan Huebner