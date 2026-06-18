Mannheim stellt Portugal-Trainer mit Europa-League-Erfahrung vor: Zum Antritt spricht er Englisch

Mannheim - Kurioser Trainer-Transfer in der 3. Liga ! Am Donnerstagmittag präsentiert Waldhof Mannheim den Portugiesen Rui Mota (47), der schon in sechs Ländern Klubs trainierte, zuletzt in der Europa League . Doch zum Antritt antwortet er auf Englisch!

Rui Mota (47) trainierte zuletzt vier Monate lang den bulgarischen Europa-League-Klub Ludogorets Razgrad. © IMAGO / Gonzales Photo

Da gab's in der 3. Liga wohl noch nie: Ein portugiesischer Trainer, der zuletzt in Bulgarien Ludogorets Razgrad trainierte, soll den Traditionsverein zurück zu altem Glanz führen.

Doch einen Haken gibt es: "Rui spricht viele Sprachen, aber derzeit noch kein Deutsch", erklärt Mannheims Pressesprecher Yannik Barwig.

Viele der anwesenden Journalisten formulieren ihre Fragen der Sicherheit halber auf Deutsch, die Mannheims Pressesprecher auf Englisch ebenso übersetzt wie die Antworten des Neu-Trainers.

Die Vorstellung zieht sich deswegen extrem in die Länge. Nach der Nummer ist klar: Kommunikativ dürfte das in den kommenden Monaten herausfordernd werden.

Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber (50) begründet auf der Pressekonferenz die überraschende Wahl: "Wir haben den Trainer verpflichtet, der aus unserer Sicht die größte Qualität mitbringt, den Verein weiterzuentwickeln."