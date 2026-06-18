Mannheim stellt Portugal-Trainer mit Europa-League-Erfahrung vor: Zum Antritt spricht er Englisch
Mannheim - Kurioser Trainer-Transfer in der 3. Liga! Am Donnerstagmittag präsentiert Waldhof Mannheim den Portugiesen Rui Mota (47), der schon in sechs Ländern Klubs trainierte, zuletzt in der Europa League. Doch zum Antritt antwortet er auf Englisch!
Da gab's in der 3. Liga wohl noch nie: Ein portugiesischer Trainer, der zuletzt in Bulgarien Ludogorets Razgrad trainierte, soll den Traditionsverein zurück zu altem Glanz führen.
Doch einen Haken gibt es: "Rui spricht viele Sprachen, aber derzeit noch kein Deutsch", erklärt Mannheims Pressesprecher Yannik Barwig.
Viele der anwesenden Journalisten formulieren ihre Fragen der Sicherheit halber auf Deutsch, die Mannheims Pressesprecher auf Englisch ebenso übersetzt wie die Antworten des Neu-Trainers.
Die Vorstellung zieht sich deswegen extrem in die Länge. Nach der Nummer ist klar: Kommunikativ dürfte das in den kommenden Monaten herausfordernd werden.
Sport-Geschäftsführer Gerhard Zuber (50) begründet auf der Pressekonferenz die überraschende Wahl: "Wir haben den Trainer verpflichtet, der aus unserer Sicht die größte Qualität mitbringt, den Verein weiterzuentwickeln."
Waldhof Mannheim: Rui Costa freut sich, für "großartigen Verein arbeiten zu dürfen"
Im Vereinsstatement führt Zuber aus: "Rui war von Beginn an unsere Wunschlösung für die vakante Trainerposition. Er ist ein aufstrebender Trainer, der bei jeder seiner bisherigen Stationen bewiesen hat, dass er erfolgreichen Fußball spielen lassen kann – und das in ganz unterschiedlichen Ligen und Umfeldern. Er bringt eine klare Spielidee, eine ausgeprägte Siegermentalität und internationale Erfahrung mit nach Mannheim."
Allerdings: Länger als ein Jahr blieb der Portugiese im Herrenbereich nie bei einem Verein.
Der neue Trainer wird zitiert: "Zunächst einmal möchte ich unseren Fans sagen, dass ich mich sehr freue, bei diesem großartigen Verein arbeiten zu dürfen. Die Menschen leben hier für den Verein, und das ist etwas, was mich als Trainer besonders motiviert."
Mota folgt damit auf den Luxemburger Luc Holtz (57), der sich nach zehn Monaten und Platz zehn von den Mannheimern verabschiedet hatte.
Titelfoto: IMAGO / Gonzales Photo