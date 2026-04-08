"Wenn immer wieder einer über den Ball tritt": Ex-Schalker zerlegt sein Team nach Abstieg aus 3. Liga

Schweinfurt - Mit der 1:3-Niederlage gegen Rot-Weiss Essen am Dienstagabend ist der Abstieg des 1. FC Schweinfurt aus der 3. Liga nach nur einem Jahr schon Anfang April besiegelt. Nun droht den Unterfranken sogar ein historisches Debakel. Trainer Jermaine Jones (44) ging nach der großen Enttäuschung hart mit seiner Mannschaft ins Gericht.

Jermaine Jones (44) konnte den Abstieg des 1. FC Schweinfurt nicht mehr abwenden. Die Pleite gegen RWE beseitigte auch die rechnerische Resthoffnung. © IMAGO / Max Kilian

"Wir wussten es vorher, jetzt ist es rechnerisch so weit. Mich regt es auf, wie wir diese Spiele verlieren", wetterte der frustrierte Ex-Schalker im Anschluss an die Partie bei "Magenta Sport" los.

Vor allem die vielen individuellen Patzer stießen dem gebürtigen Frankfurter sauer auf. "Jetzt gehen wir runter, wir müssen aber auch in den Spiegel schauen und sagen: Die Fehler, die wir individuell machen, da wirst du in der 3. Liga nicht überleben", so der 44-Jährige.

Allein gegen Essen führten zwei Pannen zu den Gegentreffern zwei und drei. Erst spielte Keeper Toni Stahl (26) dem Kontrahenten direkt in die Füße, dann schenkte Pius Krätschmer (28) die Kugel im Spielaufbau leichtfertig her.

"Wir haben zu viele Momente, die einfach nicht gehen. Du kannst so viel aufbauen und so viel trainieren, wie du willst, aber wenn immer wieder einer über den Ball tritt, dann ist es einfach schwierig", regte sich Jones auf.

Seit seiner Amtsübernahme in bereits ziemlich aussichtsloser Situation Mitte Februar habe der frühere US-Nationalkicker mit seinem Team genau daran gearbeitet, jedoch ohne Ertrag: "Wenn einer die Fehler abstellt und dann macht sie der andere, dann reicht es einfach nicht", polterte er.