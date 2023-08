Ohne gültige Trainerlizenz unterwegs: Harte Strafen für Drittliga-Klubs!

Damit sind bereits jetzt zusätzliche 7000 Euro an den Verband zu entrichten. Bleibt der 34-Jährige ohne Pro-Lizenz bis Saisonende Chefcoach der Hachinger, beläuft sich die Strafe also insgesamt auf 143.000 Euro.

Die Grundstrafe für den bayerischen Klub beläuft sich auf 10.000 Euro, doch darüber hinaus muss die SpVgg für jedes Ligaspiel, in dem Unterberger mit der A-Lizenz an der Seitenlinie steht, weitere 3500 Euro zahlen.

In der 3. Liga benötigen Cheftrainer eines Vereins eine sogenannte Pro-Lizenz (früher "Fußball-Lehrer").

Obwohl Pfeiffer über die niedrigere Lizenz der beiden Übungsleiter verfügt, fällt die Strafe für den VfB also niedriger aus als die für die SpVgg. Das begründet der DFB damit, dass Pfeiffer sein Team bereits in der vergangenen Regionalliga-Saison betreute und mit dem Klub aufstieg, Unterberger jedoch explizit für die 3. Liga verpflichtet wurde.

Der VfB Lübeck hingegen erhält eine Grundstrafe von 7500 Euro, dazu kommt eine Sanktion von 2500 Euro pro Spiel, in dem Pfeiffer als B-Lizenz-Inhaber in der Liga als Cheftrainer der Norddeutschen fungiert.

Der VfB Lübeck will dennoch an seinem Trainer festhalten. Sportvorstand Sebastian Harms erklärte: "Von unserem Weg, mit Lukas Pfeiffer als Cheftrainer auch in der 3. Liga weiterzuarbeiten, sind wir bekanntlich absolut überzeugt. Unter normalen Umständen hätte er sich als Aufstiegstrainer mit A-Lizenz für den aktuellen Fußball-Lehrer-Lehrgang qualifiziert. Er ist aktuell der beste Trainer für unsere Mannschaft."

Der Verein wolle nun über die Strafe, gegen die innerhalb einer Woche Beschwerde eingereicht werden kann, im Gremium beraten.

Die SpVgg Unterhaching äußerte sich bisher noch nicht zum Urteil, kündigte jedoch schon im Juni an, trotz der fehlenden Lizenz mit Unterberger in die Saison gehen zu wollen.