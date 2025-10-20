Pleitenserie und Abstiegsplatz: Traditionsklub schmeißt Trainer raus!

Aachen - Alemannia Aachen reagiert auf den durchwachsenen Saisonstart sowie die jüngste Niederlagen-Serie und trennt sich mit sofortiger Wirkung von Cheftrainer Benedetto Muzzicato (47).

Nach wenigen Monaten endet die Amtszeit von Benedetto Muzzicato (47) in Aachen bereits wieder. © IMAGO / Team 2

Das gab der Drittligist am Montagmorgen bekannt. Neben dem Deutsch-Italiener müssen auch sein Co Noah Hach (26) sowie der Technische Direktor Erdal Celik (37) ihren Hut nehmen.

"Wir sehen nach einer eingehenden Analyse die Notwendigkeit, diesen Schritt zu gehen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge und insgesamt sieben Niederlagen fehlt uns die Überzeugung, dass in dieser Konstellation die Wende gelingt", erklärte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (54) im Statement des Traditionsklubs.

Die Alemannia konnte bislang nur drei Partien in der 3. Liga gewinnen und steht nach elf Spieltagen auf Tabellenplatz 18 - und damit auf einem Abstiegsrang.

Co-Trainer Ilyas Trenz (28) und der bisherige U19-Coach Carsten Wessing werden die Mannschaft zunächst interimsweise übernehmen und auf das bevorstehende Duell am Freitagabend beim SV Wehen Wiesbaden vorbereiten.