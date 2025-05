Sexistische Gesänge gegen Schiedsrichterin: Drittligist muss blechen

Schiedsrichterin Fabienne Michel (30) hatte Zivilklage eingereicht. © Silas Stein/dpa

Davon kann der Klub bis zu 6650 Euro für präventive Maßnahmen gegen Diskriminierung verwenden. Das geht aus dem Einzelrichterverfahren nach Anklageerhebung durch den Kontrollausschuss des Deutschen Fußball-Bundes hervor.

Beim Drittliga-Spiel zwischen dem SC Verl und Rot-Weiss Essen am 28. März war es in der zweiten Halbzeit im Essener Zuschauerbereich "mehrmals zu beleidigenden und diskriminierenden Rufen und Gesängen in Richtung Schiedsrichterin Fabienne Michel" gekommen, ließ der DFB in einer Mitteilung verlauten: "Diese hat mittlerweile auch auf zivilrechtlichem Wege Anzeige erstattet."

"Die Rufe und Gesänge richteten sich gegen das Geschlecht der Schiedsrichterin und waren somit diskriminierend und menschenverachtend", sagte Knut Kircher (56), Geschäftsführer Sport und Kommunikation der DFB Schiri GmbH.

"Wir begrüßen es, dass das Sportgericht diesen Sachverhalt klar benannt und verurteilt hat. Das ist ein wichtiges Signal auch zum Schutz der Unparteiischen."