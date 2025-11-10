Saisonstart hui, inzwischen Mittelmaß: Drittligist stellt neuen Trainer vor

Wiesbaden - Neue Besen kehren gut? Daniel Scherning (42) wurde am Montag als neuer Cheftrainer beim SV Wehen Wiesbaden vorgestellt. Er kennt die 3. Liga aus seiner Zeit beim VfL Osnabrück.

Daniel Scherning (42) führt künftig die Trainer-Geschicke in Wiesbaden. © Picture Point / Gabor Krieg

"Mit Daniel Scherning haben wir einen Trainer gewonnen, der sowohl fachlich als auch menschlich sehr gut zu unserem Verein passt. Seine Erfahrung und sein Führungsstil werden unserer Mannschaft neue Impulse geben", lobte Geschäftsführer Uwe Stöver (58) Scherning bei seiner Vorstellung.

Zuletzt war der Trainer knapp zwei Jahre lang Trainer bei Eintracht Braunschweig in der 2. Bundesliga, wurde dort im Vorjahr kurz vor dem Saisonendspurt entlassen, um noch einmal einen Impuls für den Klassenerhalt zu setzen, der schließlich auch Wirkung zeigte.

Scherning ist nicht für forsche Töne bekannt, soll die Wehener wieder in die obere Tabellenhälfte führen.