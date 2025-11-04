Zieht es Cristian Fiél jetzt zu seinem Ex-Klub?

Aachen - Das wäre eine Rückkehr mit Romantik-Faktor! Fußball -Trainer Cristian Fiél (45) ist laut eines Berichts der Bild Topkandidat auf den Trainerposten bei Traditionsklub Alemannia Aachen, für den er als Spieler einst sechseinhalb Jahre die Knochen hinhielt.

Cristian Fiél (45) startete seine Trainerkarriere bei Dynamo Dresden. (Archivbild) © Picture Point / Gabor Krieg

Darunter 30-mal in der Bundesliga, dem letzten Aachener Ausflug ins Oberhaus 2006/07.

Fiél zählt zu den Aufstiegshelden, zog über viele Jahre im Alemannen-Mittelfeld die Fäden, wurde für seine mitreißende Spielweise geschätzt.

2010 folgte der Wechsel zu Dynamo Dresden. Bei den Sachsen startete "Fielo" auch seine Trainerkarriere, die im Februar dieses Jahres mit dem Rauswurf bei Hertha BSC eine vorläufige Pause fand.

Wie TAG24 erfuhr, lebt Fiél nach wie vor in Berlin und ist inzwischen bereit für eine neue Herausforderung. Noch in der Sommerpause soll er ein Angebot eines Zweitligisten abgelehnt haben.

Aus seinem privaten Umfeld heißt es, dass es immer wieder lose Gespräche mit Klubs gab, zuletzt erkundigte sich der 1. FC Magdeburg nach ihm.

Jedoch: Zu einer neuen Anstellung kam es bislang nicht - kommt deswegen das Aachener Angebot genau recht?