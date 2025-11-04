Zieht es Cristian Fiél jetzt zu seinem Ex-Klub?
Aachen - Das wäre eine Rückkehr mit Romantik-Faktor! Fußball-Trainer Cristian Fiél (45) ist laut eines Berichts der Bild Topkandidat auf den Trainerposten bei Traditionsklub Alemannia Aachen, für den er als Spieler einst sechseinhalb Jahre die Knochen hinhielt.
Darunter 30-mal in der Bundesliga, dem letzten Aachener Ausflug ins Oberhaus 2006/07.
Fiél zählt zu den Aufstiegshelden, zog über viele Jahre im Alemannen-Mittelfeld die Fäden, wurde für seine mitreißende Spielweise geschätzt.
2010 folgte der Wechsel zu Dynamo Dresden. Bei den Sachsen startete "Fielo" auch seine Trainerkarriere, die im Februar dieses Jahres mit dem Rauswurf bei Hertha BSC eine vorläufige Pause fand.
Wie TAG24 erfuhr, lebt Fiél nach wie vor in Berlin und ist inzwischen bereit für eine neue Herausforderung. Noch in der Sommerpause soll er ein Angebot eines Zweitligisten abgelehnt haben.
Aus seinem privaten Umfeld heißt es, dass es immer wieder lose Gespräche mit Klubs gab, zuletzt erkundigte sich der 1. FC Magdeburg nach ihm.
Jedoch: Zu einer neuen Anstellung kam es bislang nicht - kommt deswegen das Aachener Angebot genau recht?
Alemannia Aachen sucht einen Trainer, Interimslösung bringt kurzfristig Ergebnisse
In der Kaiserstadt dürfte Fiél mit offenen Armen empfangen werden. Die Rückkehr des früheren Führungsspielers wäre Balsam für die geschundene Fanseele.
Nach Saisonende hatte Aufstiegstrainer Heiner Backhaus (43) Hals über Kopf den Tivoli verlassen. Zuvor musste schon Geschäftsführer Sascha Eller (50) seinen Koffer packen.
Es folgten ein Kompetenzvakuum samt Transferstopp im Sommer und die Entlassung von Neu-Trainer Benedetto Muzzicato (47) nach vier Monaten - Ruhe, Ordnung und Kontinuität würden Aachen guttun.
Rein sportlich schaffte die Alemannia unter Interimstrainer Ilyas Trenz (28) die Trendwende, holte aus den beiden jüngsten Spielen zwei Siege. Doch in der schnelllebigen und unberechenbaren 3. Liga ist damit die Kuh nicht vom Eis, zumal Trenz nicht die erforderliche Pro-Lizenz besitzt.
Vielmehr kämpft Aachen nach elf Jahren in der Bedeutungslosigkeit weiter um die Etablierung im Profifußball und hat parallel ausgerufen, sich fußballerisch weiterentwickeln zu wollen. Mit dem einstigen Aufstiegshelden Cristian Fiél auf der Trainerbank?
