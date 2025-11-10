Seelisch, emotional, menschlich am Ende: Drittliga-Kapitäne mit Brandbrief an ihre Bosse

Ulm - Wie verzweifelt müssen sie sein? Die beiden Kapitäne vom SSV Ulm haben einen heftigen Brandbrief an ihre Bosse geschrieben, es ist ein Hilferuf sonders gleichen. "Viele Spieler sind am Ende ihrer Kräfte. Seelisch, emotional und menschlich", heißt es unter anderem in den Schreiben. Diese Worte entstammen der Feder der Spielführer Johannes Reichert (34) und Christian Ortag (30). Gerichtet sind sie an den Aufsichtsrat der Schwaben.

Christian Ortag (30, l.) und Johannes Reichert (34, M.) machen sich große Sorgen um die Mannschaft und die Zukunft des SSV Ulm. © IMAGO / Lucca Fundel

Nach dem Abstieg aus der 2. Bundesliga befindet sich das Team in der 3. Liga im freien Fall. Mit 13 Punkten aus 14 Spielen und Tabellenplatz 18 geht die Angst vor dem nächsten Absturz um.

Der Brief gibt Einblicke darin, warum es auf dem Rasen überhaupt nicht mehr läuft. "Die Atmosphäre ist vergiftet, das Vertrauen zerstört", heißt es unter anderem in dem Schreiben, das der Südwest Presse vorliegt. Das Verhältnis zwischen Mannschaft, Trainer und Sportdirektor sei zerrüttet, auch innerhalb des Teams sie die Stimmung "unerträglich".

Die Kapitäne machen klar, dass es den Spielern komplett an Rückendeckung, Unterstützung und Vertrauen fehle, öffentlich würden sie von Trainer Moritz Glasbrenner und Sportdirektor Markus Thiele zu Sündenböcken gemacht. Beide hatte die Mannschaft mehrfach angegriffen, in dem sie betonten, dass den Jungs Mentalität fehle, alle zu lieb seien.

"Darum bitten wir euch aus tiefstem Herzen: Handelt jetzt, bevor es zu spät ist. Wir brauchen im sportlichen Bereich einen kompletten Neuanfang, um überhaupt noch die kleine Chance auf den Klassenerhalt zu wahren", schreiben Reichert und Ortag.