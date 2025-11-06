Wochenlange Suche beendet: Ex-Rostock-Coach übernimmt Drittligisten

Aachen - Die wochenlange Trainersuche bei Alemannia Aachen ist beendet: Mersad Selimbegovic (43) übernimmt das Zepter am Tivoli.

Mersad Selimbegovic (43) ist der neue Cheftrainer bei Alemannia Aachen. © Gregor Fischer/dpa

Das gab der Drittligist am Donnerstagvormittag bekannt.

"Mersad ist ein sehr ehrgeiziger Cheftrainer, der es versteht, aus einer strukturierten Mannschaft Schritt für Schritt etwas aufzubauen. Von klarem, strukturiertem Fußball bis hin zu spielerisch überzeugenden Auftritten", erklärte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi (54).

Und er fügte an: "Insbesondere hat er bei seinen Stationen gezeigt, dass er den gesamten Verein mitnimmt, Spieler individuell weiterentwickelt und ein klares Auge für den Nachwuchs hat."

Der 43-Jährige trainierte bis Sommer nur wenige Kilometer entfernt den belgischen Nachbarn KAS Eupen und stand hierzulande bereits bei Hansa Rostock und Jahn Regensburg an der Seitenlinie.

In Aachen folgt er auf Benedetto Muzzicato (47), der bereits Mitte Oktober nach einer Niederlagenserie seinen Hut nehmen musste.