Lunge durchbohrt! Drittliga-Boss Michael Preetz verletzt sich bei Ski-Unfall schwer

Saalbach-Hinterglemm (Österreich) - Schmerzhafter Winterurlaub für Michael Preetz (58)! Der Geschäftsführer des Drittliga-Zweiten MSV Duisburg hat sich beim Skifahren in Österreich schwer verletzt.

Michael Preetz (58) ist seit Januar 2024 als Geschäftsführer beim MSV Duisburg im Amt. © Julius Frick/dpa

Wie die "Bild" berichtet, stürzte der frühere Hertha-Manager bereits am vergangenen Freitag bei einer Abfahrt in Saalbach-Hinterglemm, brach sich dabei drei Rippen und erlitt zudem einen Lungenkollaps.

"Die Piste war an einer Stelle sehr vereist und ich bin heftig gestürzt, obwohl ich eigentlich ein mehr als passabler Skifahrer bin", sagte der 58-Jährige dem Blatt.

Der ehemalige Stürmer sei heftig auf die Rippen geknallt, dabei sei ein Lungenflügel durchbohrt worden und komplett zusammengefallen. Preetz habe zwar weiterhin Schmerzen beim Husten und Lachen, ein unter Betäubung eingeführter Schlauch soll den Schaden aber beheben.

"Ich muss jetzt Atemübungen machen und habe acht Wochen Sportverbot", erläuterte der Duisburg-Boss. "Das Wichtigste ist, dass sich meine Lunge wieder voll entfaltet, ich bald den Schlauch loswerde und aus der Klinik kann."