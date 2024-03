11.03.2024 13:59 597 Sensation in der 3. Liga! Aufsteiger Ulm ist Erster - gelingt der Durchmarsch?

Sensation in der 3. Liga: Seit Sonntagabend führt der SSV Ulm die Tabelle an. Springt der Aufsteiger am Saisonende in die 2. Liga?

Von Lukas Schulze

Ulm - Sensation in der 3. Liga: Seit Sonntagabend führt der SSV Ulm die Tabelle an. Nach 29 Spieltagen ist das kein Zufall mehr. Schreibt der Aufsteiger seine Märchengeschichte weiter und springt am Saisonende bis in die 2. Liga? Team first: Der SSV Ulm ist eine seit Jahren gewachsene Truppe ohne große Namen. © Felix Kästle/dpa Es war "super intensiv, wir haben sie gejagt, wir haben sie immer wieder attackiert", äußert Ulms Erfolgstrainer Thomas Wörle (42) am Sonntagabend. Dieser Satz, der auf den 2:0-Heimsieg gegen den SV Sandhausen gemünzt war, könnte auch genauso gut für die Gesamtsituation der Spatzen in der 3. Liga stehen. Denn Aufsteiger Ulm hat nach dem 29. Spieltag auch Spitzenreiter Jahn Regensburg überholt und führt vor dem Gipfeltreffen bei Dynamo Dresden am kommenden Wochenende zum ersten Mal die Tabelle an! Und das als Aufsteiger - wer hätte das vor der Saison gedacht? 3. Liga Wasserspiele in Saarbrücken: Pokal-Absage hat Konsequenzen! Dank 21 Punkten aus neun Spielen im Jahr 2024 sind die Spatzen hinter Münster Zweiter in der Jahrestabelle. Der Höhenflug gleicht nach 22 Jahren Abstinenz vom Profifußball einem Märchen. Und neun Runden vor Schluss drängt sich eine Frage auf: Schafft Ulm die Sensation, den direkten Durchmarsch in die 2. Bundesliga? SSV Ulm hat ein schweres Restprogramm, muss am Samstag bei Dynamo Dresden ran Ulms Topscorer und Dribbelkünstler Léo Scienza (25, l.) zieht gerne dynamisch von Linksaußen nach innen und sucht den Abschluss. © IMAGO / Langer Neben Trainer Wörle waren die Homogenität der Mannschaft und das Underdog-Image der Klubs Erfolgsgaranten des überraschenden Ulmer Höhenflugs. Bleiben die Spatzen jetzt trotz Platz eins bodenständig? Noch haben die Ulmer kein Spiel im neuen Jahr verloren, aber mit Dresden, Münster und Regensburg warten Platz drei, zwei und vier in den nächsten fünf Spielen. Gegen all diese Gegner gingen die Donaustädter in der Hinrunde ohne Punkte vom Platz. Und diesmal? 3. Liga Schluss nach neun Spielen! Drittligist VfB Lübeck feuert Schnorrenberg Für Dynamo gilt es am Samstag, das Ulmer Defensiv-Bollwerk um Kapitän "Jo" Reichert (32) zunächst einmal zu knacken. Dieses ist nicht nur seit 424 Minuten schier unüberwindbar, sondern auch das drittstärkste der gesamten Saison. Außerdem gilt es, Ulmer Standards zu verteidigen - am Sonntag führten zwei Eckbälle zu den siegreichen Toren. Und aufgepasst: Ulm hat in Léo Scienza (25) einen echten brasilianischen Zauberfuß in seinen Reihen. Mit sieben Toren und zehn Assists ist er der drittbeste Scorer der 3. Liga. Tabelle 3. Liga POS VEREIN Sp. +/- Pkt. 1 SSV Ulm 1846 29 48:32 54 2 SSV Jahn Regensburg 29 42:32 54 3 SG Dynamo Dresden 29 49:30 53 4 SC Preußen Münster 29 51:37 49 5 SpVgg Unterhaching 28 39:30 46 6 BV Borussia 09 Dortmund II 29 43:37 45 7 SV Sandhausen 1916 29 42:37 45 8 Rot-Weiss Essen 29 41:44 44 9 1. FC Saarbrücken 28 45:30 43 10 FC Erzgebirge Aue 29 35:35 42 11 FC Ingolstadt 04 29 50:41 41 12 FC Viktoria Köln 1904 29 46:49 39 13 TSV 1860 München 29 32:30 38 14 SC Verl 29 45:45 38 15 Arminia Bielefeld 29 40:42 33 16 Hallescher FC 29 43:56 31 17 SV Waldhof Mannheim 29 35:49 28 18 MSV Duisburg 29 29:44 26 19 VfB Lübeck 29 26:55 23 20 SC Freiburg II 29 26:52 19 Die Tabelle der 3. Liga hat folgende Bedeutung: Wer am Ende der Saison auf Platz 1 steht, ist Drittliga-Meister und steigt in die 2. Liga auf. Auch der Zweite steigt direkt auf. Platz 3 spielt mit dem drittletzten Platz der 2. Bundesliga um Aufstieg oder Verbleib in der Liga.

Titelfoto: Bildmontage: Felix Kästle/dpa