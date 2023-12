Spektakuläre Aufnahmen begeistern: Schiri-Kamera feiert Premiere in der 3. Liga!

Bielefeld - Das gibt eine völlig neue Perspektive aufs Spiel! In der 3. Liga wurde zum ersten Mal die sogenannte "RefCam" in einem Pflichtspiel in Deutschland getestet - beim 2:0-Sieg von Arminia Bielefeld gegen 1860 München trug Schiedsrichter Daniel Schlager (34) eine Kamera am Headset. Die Fans sind begeistert.