Spielunterbrechung in der 3. Liga: Keeper fliegt Böller um die Ohren

Spielunterbrechung: Beim Drittliga-Match zwischen Rot-Weiß Essen und dem SV Waldhof Mannheim wurde Essens Keeper Felix Wienand von einem Böller getroffen.

Von Martin Gaitzsch

Essen - Pyro-Skandal in der 3. Liga! Das Match zwischen Rot-Weiß Essen und dem SV Waldhof Mannheim musste am Mittwochabend wegen einem Böllerwurf rund 45 Minuten unterbrochen werden.

RWE-Keeper Felix Wienand (2.v.r.) wurde von einem Böller getroffen. © IMAGO/Reviersport Es lief Spielminute 52. Essen befand sich im Angriff, an dessen Ende Top-Torjäger Marek Janssen sogar zum Abschluss per Kopf kam. Doch während die Offensiv-Lawine Richtung Tor rollte, ertönte auf der anderen Seite ein lauter Knall. Direkt neben RWE-Keeper Felix Wienand war ein Böller explodiert, der offenbar aus dem Gästeblock von einem Mannheimer Fan geworfen wurde. 3. Liga Lunge durchbohrt! Drittliga-Boss Michael Preetz verletzt sich bei Ski-Unfall schwer Der Torwart hielt sich sofort Ohren und Hinterkopf, sank zu Boden und musste behandelt werden. Schiedsrichter Lennart Kernchen unterbrach die Begegnung.

Rot-Weiß Essen gegen SV Waldhof Mannheim wird nach langer Pause fortgesetzt

Tino Casali (2.v.l.) rückte für Wienand ins Essener Tor. Trainer Uwe Koschinat (3.v.l.) gab ihm noch ein paar aufmunternde Worte mit auf den Weg. © IMAGO/Reviersport Anschließend wurde eine gefühlte Ewigkeit darüber verhandelt, ob die Sicherheit der Akteure auf dem Rasen und auch die der Fans noch gegeben ist. Zum Zeitpunkt der Unterbrechung stand es 1:0 für RWE, dank einem Janssen-Treffer (31.). Torhüter Wienand wurde laut TV-Sender Magenta ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Böllerwerfer soll festgenommen worden sein. 3. Liga "Ich platze": Riesiger Schiri-Ärger lässt Drittliga-Kapitän toben Nach rund 30 Minuten kehrten die Akteure auf den grünen Rasen zurück. Insgesamt dauerte es fast 45 Minuten, bis die Begegnung beim Stand von 1:0 für die Heimmannschaft mit einem Eckball für Essen fortgesetzt wurde. Viel bekam der für Wienand eingewechselte Keeper Tino Casali auf Essener Seite danach nicht zu tun. Waldhof musste rund eine halbe Stunde in Unterzahl spielen, nachdem Angreifer Terrence Boyd wegen gefährlichen Spiels gegen Jannik Hofmann mit Rot vom Platz flog. So blieb es beim 1:0-Heimsieg, mit dem RWE Aufstiegschancen wahrt. "Ihm geht's wirklich nicht gut. Die Gesundheit eines Spielers wurde mutwillig aufs Spiel gesetzt", fasste Trainer Uwe Koschinat nach Abpfiff den Böllereklat zusammen. Dieser wird mit Sicherheit noch ein Nachspiel haben. zuletzt aktualisiert: 21.53 Uhr