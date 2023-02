"Wäre kein Problem": Pleite-Klub Türkgücü will wieder die Drittliga-Lizenz beantragen

Türkgücü München musste sich aufgrund finanzieller Probleme letzte Saison vorzeitig aus dem Spielbetrieb der 3. Liga zurückziehen. © Sven Hoppe/dpa

Türkgücü München will zurück in die 3. Liga. Und das am liebsten schon in der kommenden Spielzeit!

Klar, dafür wäre zunächst die sportliche Qualifikation, sprich Platz 1 der Regionalliga Bayern und anschließend ein Sieg in den zwei Aufstiegsspielen gegen den Nordost-Meister vonnöten.

Allein davon ist Türkgücü angesichts von 20 Punkten Rückstand auf Spitzenreiter Unterhaching ein gutes Stück entfernt. Zum Rückrunden-Auftakt am Freitagabend reichte es gegen Mitkonkurrent Würzburg nur zu einem 1:1.

Noch viel abstruser erscheint überhaupt der Gedanke, es nach dem letzten Fiasko in der 3. Liga gut ein Jahr später nochmal zu probieren.

Wir erinnern uns: Zunächst musste der Klub am 31. Januar 2022 Insolvenz anmelden, später wurden Türkgücü vom DFB elf Punkten abgezogen, ehe der Spielbetrieb Ende März mangels finanzieller Mittel komplett eingestellt werden musste, womit der Abstieg praktisch besiegelt war.

Hintergrund der nun erfolgten Bewerbung dürften nicht zuletzt die finanziellen Sorgen von Spitzenreiter Unterhaching sein, der angekündigt hat, keine Abenteuer eingehen zu wollen.

Dennoch klingen die Worte von Türkgücüs neuem Geschäftsstellenleiter Oktay Kaya gegenüber Fussball Vorort/FuPa-Oberbayern etwas unwirklich: "Für die 3. Liga bewerben wir uns auch. Man kann ja nie wissen."