Pleite gegen Schlusslicht: Nächster Drittliga-Coach muss Koffer packen

Für Bernhard Trares geht bereits seine zweite Amtszeit in Mannheim zu Ende. © Timm Schamberger/dpa

"Ich möchte mich bei Bernhard für seinen Einsatz in den letzten Monaten bedanken. Er hat viel Zeit und Energie in den Verein investiert und sich stets mit dem SV Waldhof Mannheim identifiziert", sagte Präsident Bernd Beetz (74) über seinen scheidenden Cheftrainer, der zuvor schon von 2018 bis 2020 zweieinhalb Jahre an der Seitenlinie des Drittligisten gestanden hatte.

"Aufgrund der sportlichen Entwicklung und der aktuellen Situation im Abstiegskampf haben wir uns jedoch entschieden, einen sportlichen Neustart durchzuführen. Wir wünschen Bernhard für seine private und sportliche Zukunft alles Gute", schloss Beetz.

Einen Nachfolger für Trares hat die neue sportliche Leitung noch nicht gefunden, dieser soll aber zeitnah präsentiert werden.

Schon am kommenden Sonntag steht das nächste wichtige Drittliga-Spiel gegen 1860 München an, wer die Profis bis dahin übernimmt, gab Mannheim nicht bekannt.