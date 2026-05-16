16.05.2026 11:43 Bundesliga-Finale live: Mehr geht kaum! Diese Entscheidungen stehen heute an

Bundesliga-Finale im Liveticker: Heute fallen einige Entscheidungen, aber welche genau?

Von Ivan Simovic

Deutschland - XXL-Showdown in der Bundesliga: An diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) steht der 34. und damit letzte Spieltag auf dem Programm.

Zum großen Saisonfinale ist die Tabellenkonstellation im Keller dabei so eng und spannend wie lange nicht mehr: Sorgen-Klub VfL Wolfsburg, der Vorletzte 1. FC Heidenheim sowie das Schlusslicht FC St. Pauli stehen punktgleich auf den letzten drei Rängen, sind damit weiterhin alle vom direkten Gang in die Zweitklassigkeit bedroht. Doch auch im Rennen um die heiß begehrten Europapokal-Plätze sind noch nicht alle Entscheidung gefallen. TAG24 berichtet live vom Bundesliga-Finale, verfolgt für Euch das Geschehen auf allen neun Plätzen.

11.43 Uhr: Dreier-Duell um die Conference League

Auch im Rennen um die Conference-League-Plätze mischen mit Europa-League-Finalist SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg drei Teams mit. Auf Rang sieben stehend kann der SCF diesen Platz mit einem Sieg gegen RB Leipzig im eigenen Stadion festigen. Zudem könnte sich für die Mannschaft von Erfolgstrainer Julian Schuster (41) sogar die Tür zur Königsklasse öffnen, sollte das Endspiel am Mittwoch gegen den englischen Top-Klub Aston Villa gewonnen werden.

Schusters Freiburger liegen aktuell auf Platz sieben, haben die Conference-League-Quali damit in der eigenen Hand. © Philipp von Ditfurth/dpa

11.21 Uhr: Wer qualifiziert sich für die Champions League?

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind drei der vier deutschen Teilnehmer an der kommenden Champions-League-Saison schon fix. Damit bleibt nur noch ein Königsklassen-Ticket offen. Den letzten übrig gebliebenen Startplatz machen die drei Klubs TSG 1899 Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart unter sich aus. Letzterer liegt aktuell auf Platz vier, hat die Teilnahme damit in eigener Hand. Sollten die Schwaben allerdings gegen Eintracht Frankfurt nicht punkten, könnten die punktgleichen Kraichgauer noch vorbeiziehen. Die Werkself hingegen hat nur noch minimale Chancen, da sowohl der VfB als auch die TSG ihre Spiele verlieren müssten, um überhaupt noch eine Möglichkeit zu haben.

Peilt mit seinem Team die Champions-League-Qualifikation an: VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß (44). © Bernd Weißbrod/dpa

10.59 Uhr: Diese neun Spiele steigen an diesem Samstag

Hier sind alle neun Begegnungen (Anpfiff 15.30 Uhr) für Euch im Gesamtüberblick. Abstiegs-Showdown 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg Europapokal-Rennen Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart SC Freiburg - RB Leipzig 1. FC Union Berlin - FC Augsburg Goldene Ananas FC Bayern München - 1. FC Köln Werder Bremen - Borussia Dortmund

10.40 Uhr: VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli zittern um den Klassenerhalt

Alles oder nichts im Tabellenkeller der Bundesliga: Wer muss heute runter? Eine Antwort darauf können heute nur der VfL Wolfsburg, Frank Schmidts 1. FC Heidenheim sowie die Kiezkicker des FC St. Pauli geben. Die Konstellation für den großen Showdown könnte dabei kaum enger sein, denn alle drei Teams starten punktgleich mit 26 Zählern auf den letzten drei Tabellenplätzen in diesen entscheidenden Spieltag, wobei die Wölfe dank der um drei Tore besseren Differenz im direkten Vergleich der drei Teams knapp die Nase vorn haben. Durch die Tatsache, dass der VfL ausgerechnet beim FCSP gefordert ist, wo es um alles geht, und die Heidenheimer parallel den 1. FSV Mainz 05 empfangen, ist ein Herzschlagfinale par excellence praktisch vorprogrammiert. Abfahrt!

Den Wolfsburgern droht der direkte Gang ins Fußball-Unterhaus. © Swen Pförtner/dpa

16. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Bundesliga-Spieltag im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Bundesliga-Finale. Wir begleiten das Geschehen auf allen neun Plätzen, informieren Euch laufend über alles Wichtige.