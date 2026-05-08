Von der Bank in die Premier League? Ex-Bundesliga-Ersatzkeeper kämpft dank Mega-Serie um Aufstieg
Hamburg/Southampton - Was für eine irre Geschichte! Beim Hamburger SV kam Daniel Peretz (25) nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus, nun kämpft der Torhüter dank einer Wahnsinnsserie um den Aufstieg in die stärkste Liga der Welt.
Im Sommer war Peretz mit großen Erwartungen auf Leihbasis vom FC Bayern München in den Volkspark gewechselt. Doch nun schnell erhielten seine Hoffnungen einen Dämpfer. Der 25-Jährige wurde hinter Daniel Heuer Fernandes (33) nur die Nummer zwei - trotz anders verlautender Vereinbarungen, wie sich Peretz im Verlauf beklagte.
Bis auf zwei Partien im DFB-Pokal versauerte der israelische Nationalkeeper beim HSV auf der Bank. Im Winter folgte der Leihabbruch, aber anstatt zum Rekordmeister zurückzukehren, ging es für Peretz weiter nach England in die Championship zum FC Southampton.
Der Premier-League-Absteiger lief deutlich hinter seinen Erwartungen her und steckte im unteren Tabellenmittelfeld fest. Sein Debüt feierte Peretz direkt mit einem Sieg im FA-Cup, sein erster Einsatz in der 2. Liga endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hull City. Auf Platz 16 liegend betrug der Abstand auf den ersten Abstiegsrang nur noch sechs Zähler.
Doch was dann passierte, konnten wohl nur die wenigsten erklären. Southampton, mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert (33) an der Seitenlinie, legte bis zum Saisonende eine unglaubliche Serie hin. Vom 27. Spieltag an verlor das Team keine der folgenden 20 Partien mehr und schaffte am Ende mit Rang vier noch den Sprung in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League.
Bleibt Daniel Peretz beim FC Southampton?
Peretz hatte daran einen großen Anteil. Bei den 15 Siegen und fünf Unentschieden in diesem Zeitraum hielt er siebenmal seinen Kasten sauber. Am vorletzten Spieltag verpasste Southampton durch ein spätes Ausgleichstor gegen Ipswich Town noch die Chance auf den direkten Aufstieg.
So geht es am Samstag und Dienstag nun im Halbfinale gegen den Tabellenfünften FC Middlesbrough nicht nur um den Aufstieg in die Premier League, sondern auch um zig Millionen Euro.
In der zurückliegenden Saison trennten sich beide Teams im Hinspiel 1:1, das Rückspiel gewann Middlesbrough - unmittelbar vor der Ankunft von Peretz - deutlich mit 4:0.
Der Sieger trifft schließlich am 23. Mai auf den Gewinner des Duells FC Millwall und Hull City und kann sich den Traum von der Premier League erfüllen. Gelingt Peretz der Sprung, würde er in Southampton bleiben, denn dann greift laut BBC eine Kaufpflicht in Höhe von acht Millionen Euro.
Titelfoto: IMAGO / Pro Sports Images