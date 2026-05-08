Von der Bank in die Premier League? Ex-Bundesliga-Ersatzkeeper kämpft dank Mega-Serie um Aufstieg

Hamburg/Southampton - Was für eine irre Geschichte! Beim Hamburger SV kam Daniel Peretz (25) nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus, nun kämpft der Torhüter dank einer Wahnsinnsserie um den Aufstieg in die stärkste Liga der Welt.

Daniel Peretz (25) kam beim HSV nicht über die Rolle des Ersatzkeepers hinaus, im Winter kam es zum Leihabbruch. © Marcus Brandt/dpa

Im Sommer war Peretz mit großen Erwartungen auf Leihbasis vom FC Bayern München in den Volkspark gewechselt. Doch nun schnell erhielten seine Hoffnungen einen Dämpfer. Der 25-Jährige wurde hinter Daniel Heuer Fernandes (33) nur die Nummer zwei - trotz anders verlautender Vereinbarungen, wie sich Peretz im Verlauf beklagte.

Bis auf zwei Partien im DFB-Pokal versauerte der israelische Nationalkeeper beim HSV auf der Bank. Im Winter folgte der Leihabbruch, aber anstatt zum Rekordmeister zurückzukehren, ging es für Peretz weiter nach England in die Championship zum FC Southampton.

Der Premier-League-Absteiger lief deutlich hinter seinen Erwartungen her und steckte im unteren Tabellenmittelfeld fest. Sein Debüt feierte Peretz direkt mit einem Sieg im FA-Cup, sein erster Einsatz in der 2. Liga endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Hull City. Auf Platz 16 liegend betrug der Abstand auf den ersten Abstiegsrang nur noch sechs Zähler.

Doch was dann passierte, konnten wohl nur die wenigsten erklären. Southampton, mit dem deutschen Trainer Tonda Eckert (33) an der Seitenlinie, legte bis zum Saisonende eine unglaubliche Serie hin. Vom 27. Spieltag an verlor das Team keine der folgenden 20 Partien mehr und schaffte am Ende mit Rang vier noch den Sprung in die Play-offs um den Aufstieg in die Premier League.