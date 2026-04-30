Polizei im Straßenmodus! Darum finden am 1. Mai keine Fußballspiele statt
Deutschland - An diesem Wochenende beginnt der Saisonendspurt im deutschen Profifußball. Die wie gewohnt angesetzten Freitagsspiele von der 1. bis zur 3. Liga entfallen jedoch. Warum eigentlich?
Die Gründe dafür sind organisatorischer und sicherheitsrelevanter Natur. Im ganzen Land verteilt finden nämlich Demos und Kundgebungen statt, wodurch Sicherheitskräfte massiv gebunden sind.
Um die ohnehin schon angespannte Einsatzlage der Polizei nicht noch zusätzlich zu verschärfen, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) also entschieden, rund um den 1. Mai bewusst keine Partien anzusetzen und damit zusätzliche Belastungen zu vermeiden.
Diese Maßnahme ist allerdings nichts Neues. Seit den 2010er-Jahren wird sie in enger Abstimmung zwischen Verbänden und Behörden regelmäßig angewandt, ist somit längst zur Routine geworden.
Aus sportlicher Sicht kommt die Zwangspause dennoch zur ungünstigen Zeit, da die Saison nun in ihre heiße Phase startet.
Keine Spiele am Freitag, aber Sonne satt für Fußballfans
Allerdings dürfte sich der Fan-Frust in Grenzen halten, wenn man die Wettervorhersage mit einbezieht: Meteorologen kündigen die ersten Sommertage des Jahres an, vielerorts wird die 25-Grad-Marke geknackt. Perfekte Bedingungen also für Zeit im Freien, Grillzange statt Stadionbier.
Gleichzeitig bietet sich auch die Gelegenheit, das Nervenkostüm zu schonen, bevor es ab Samstag dann mit dem Lieblingsverein wieder ernst wird. Ausgenommen davon sind lediglich Bayern-Anhänger, die nach dem souveränen 4:2-Erfolg gegen den VfB Stuttgart Ende April bereits die 35. Meisterschaft feiern konnten, sodass es für sie im Oberhaus um nichts mehr geht.
Titelfoto: Moritz Frankenberg/dpa