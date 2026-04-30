Polizei im Straßenmodus! Darum finden am 1. Mai keine Fußballspiele statt

Deutschland - An diesem Wochenende beginnt der Saisonendspurt im deutschen Profifußball . Die wie gewohnt angesetzten Freitagsspiele von der 1. bis zur 3. Liga entfallen jedoch. Warum eigentlich?

Am 1. Mai finden keine Profi-Begegnungen statt, um die Einsatzlage der Polizei nicht noch mehr zu verschärfen. © Moritz Frankenberg/dpa

Die Gründe dafür sind organisatorischer und sicherheitsrelevanter Natur. Im ganzen Land verteilt finden nämlich Demos und Kundgebungen statt, wodurch Sicherheitskräfte massiv gebunden sind.

Um die ohnehin schon angespannte Einsatzlage der Polizei nicht noch zusätzlich zu verschärfen, hat die Deutsche Fußball Liga (DFL) also entschieden, rund um den 1. Mai bewusst keine Partien anzusetzen und damit zusätzliche Belastungen zu vermeiden.

Diese Maßnahme ist allerdings nichts Neues. Seit den 2010er-Jahren wird sie in enger Abstimmung zwischen Verbänden und Behörden regelmäßig angewandt, ist somit längst zur Routine geworden.

Aus sportlicher Sicht kommt die Zwangspause dennoch zur ungünstigen Zeit, da die Saison nun in ihre heiße Phase startet.