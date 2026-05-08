Tor-Festival bei Abschiedsparty: BVB klärt an Tränen-Tag gegen Frankfurt Vizemeisterschaft

Dortmund - Am vorletzten Spieltag der Saison wurden bei Borussia Dortmund nicht nur jede Menge Zwiebeln geschnitten - Fußball wurde auch gespielt. Am Ende sichert sich Schwarz-Gelb mit einem 3:2 (2:1) gegen Eintracht Frankfurt die Vizemeisterschaft.

Niklas Süle (l.) beendet nach der Saison seine Karriere, Julian Brandt (m.) und Salih Özcan werden im Sommer wechseln. © Bernd Thissen/dpa

Aber kaum hatte das letzte Heimspiel von Niklas Süle, Symbol-Kapitän Julian Brandt und Salih Özcan offiziell begonnen, mischte sich Can Ozun mit dem Blitz-Tor zur Frankfurter Führung (2.) als Partycrasher in die Abschiedsfeier ein.

Zur Einordnung: Erst am Donnerstag hatte Niklas Süle angekündigt, seine Fußballschuhe nach 13 Jahren an den Nagel zu hängen.

Der Innenverteidiger sah auf der Bank aber eine regelrechte Dauerbeschallung, die zwischenzeitlich mit dem 1:1 durch Serhou Guirassy (42.) und dem Führungstor von Abwehrboss Nico Schlotterbeck (45.+1) belohnt worden war.

Dass sich der amtierende Vizemeister nicht noch öfter auf die Anzeigetafel gebracht hatte, lag neben quirlig nach vorne spielenden Frankfurtern auch an deren Keeper, der die SGE unter anderem mit einer Monster-Tat gegen Samuele Inacio (17.) im Spiel hielt.