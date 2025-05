Bundesliga-Konferenz verloren? Egal! So trickst Sky jetzt DAZN aus

Unterföhring - Es war ein TV-Hammer: Nach langen Rechte-Streitigkeiten schnappte DAZN Sky Ende des vergangenen Jahres die Bundesliga-Konferenz am Samstag weg . Bis mindestens 2028/29 gibt es bei Sky jetzt nur noch Einzelspiele zu sehen - doch der Streaminganbieter hat sich etwas einfallen lassen, um DAZN doch noch in die Konferenz-Suppe zu spucken.

Streaming-Anbieter Sky hat eine kreative Lösung gefunden, um die verlorene Bundesliga-Konferenz zu kompensieren. © Harry Langer/dpa

Ab der kommenden Saison führt Sky nämlich den sogenannten "My Matchday" ein, bei dem die Abonnenten trotz der verlorenen Konferenz mehr als ein Spiel gleichzeitig verfolgen können.

So bietet der Streamingdienst bald Multiview an, eine parallele Mehrfachansicht aller Einzelspiele auf einem Bildschirm - und macht so der Konferenz nicht nur Konkurrenz, sondern bietet sogar mehr an, als man im bisherigen Modell gleichzeitig schauen konnte.

Zu hören ist dabei die Tonspur eines von Sky ausgewählten Topspiels. Wer nicht nur Sky Sport, sondern Sky Stream oder Sky Q hat, kann sich sogar frei aussuchen, welche Partie das kommentierte Hauptspiel sein soll.

Wem bis zu fünf Spiele parallel zu viel Bewegung auf dem Bildschirm bedeuten, kann auch einfach ein Einzelspiel schauen, sich per Match-Alarm über wichtige Geschehnisse auf allen anderen Plätzen auf dem Laufenden halten lassen und über diese Funktion sogar die relevanten Szenen in anderen Spielen anschauen.