TV-Hammer in der Bundesliga: Konferenz künftig nicht mehr bei Sky!

Deutschland - Die Fans der Bundesliga müssen sich offenbar an einige Veränderung bei der Übertragung gewöhnen! Die DFL hat TV-Rechte nach den Streitigkeiten der letzten Monate neu verteilt. DAZN soll Sky dabei ein beliebtes Format weggeschnappt haben.

Die Bundesliga-Konferenz wechselt offenbar die Heimat und läuft künftig bei DAZN. © Tom Weller/dpa

Nach Informationen von "Bild" und der Deutschen Presse-Agentur läuft die Bundesliga-Konferenz am Samstag ab 15.30 Uhr künftig beim Sport-Streamingdienst DAZN und nicht mehr beim Bezahlsender aus Unterföhring.

Sky behält demnach allerdings die Partien am Samstag - darunter auch das Topspiel um 18.30 Uhr - in der Einzeloption. Zudem sicherte man sich wohl die Rechte für alle Live-Spiele am Freitagabend, den Supercup und die Relegations-Duelle.

Insgesamt gingen laut den Berichten ganze 196 Begegnungen im "Paket B" sowie 37 Begegnungen im "Paket C" an die langjährige Heimat der Bundesliga.

Die 79 Sonntagsspiele (Paket D) bleiben hingegen bei DAZN. In der aktuellen Saison hat das Medienunternehmen aus Ismaning auch die Freitagspartien übertragen, die wurden nun aber offenbar gegen die Konferenz (Paket A) eingetauscht.

Seit Montag werden die TV-Rechte der höchsten deutschen Spielklasse von der DFL versteigert, es geht um insgesamt 15 Pakete für die vier Spielzeiten von 2025/26 bis 2028/29. Die neue Verteilung würde also ab er kommenden Saison in Kraft treten.