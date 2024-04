Er hält einen wahnsinnigen Bundesliga-Rekord: Ex-Stürmerlegende feiert besonderen Ehrentag

Schicksalsschläge und Tore über Tore haben das Leben von Dieter Müller geprägt. Seinen 70. feiert der einstige Stürmer-Star ganz bewusst im großen Rahmen.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main/Maintal - Tore, Tore und nochmal Tore: So ließe sich die Karriere von Dieter Müller (70) wohl kurz und prägnant zusammenfassen. Doch der einstige Nationalstürmer ist weitaus mehr als das. Am heutigen Ostermontag feiert er seinen 70. Geburtstag - und das ganz bewusst in großer Runde.

Am 1. April feiert Dieter Müller (70) seinen 70. Geburtstag. Die Liebe zum Fußball ist in all den Jahren geblieben. © Boris Roessler/dpa Ein Nobel-Italiener in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main ist der auserwählte Ort für die Festivitäten zum Ehrenfest des zweimaligen Bundesliga-Torschützenkönigs. In den Jahren 1977 (34 Tore) und ein Jahr später (24) ließ er alle anderen Torjäger seiner Zeit hinter sich und setzte sich die Krone auf. Damals trug der gebürtige Offenbacher das Trikot des einst so glorreichen 1. FC Köln, mit dem er im Jahr 1978 die Deutsche Meisterschaft sowie den Gewinn des DFB-Pokals feierte. Seine wohl denkwürdigste Leistung als Stürmer überhaupt gelang ihm jedoch ein Jahr zuvor. Am 17. August 1977 fiedelten die Kölner die Nordlichter von Werder Bremen mit 7:2 vom Platz. Allein sechs Treffer erzielte hierbei niemand Geringeres als Müller. Es sollte eine Bestmarke bleiben, an der nicht einmal ein Robert Lewandowski (35) oder ein Erling Haaland (23) nur ansatzweise rütteln sollten. Bundesliga Steht nächste Bundesliga-Trainerentlassung kurz bevor? Ultimatum der Klub-Bosse Ein Mal wurde dem 177-fachen Bundesliga-Torschützen im Laufe der Jahre dann aber doch angst und bange um sein fußballerisches Meisterstück: Am 19. Oktober 2018 zerlegte die Frankfurter Eintracht die Fortuna aus Düsseldorf mit 7:1 im heimischen Stadion. Dabei gelangen Luka Jovic stattliche fünf Buden. Wie Müller, der damals vor Ort war, der Deutschen Presse-Agentur (DPA) verriet, war er bis zur Auswechslung des Serben so nervös, dass er sich kurzerhand auf die Toilette verzog.

Dieter Müller gelangen seiner Zeit sechs Tore in einem Spiel: Eintrachts Jovic rüttelte am ewigen Rekord

Müller musste Zeit seines Lebens einige Rückschläge erleiden. © Daniel Reinhardt/dpa Doch sein Tor-Rekord sollte bis zu seinem 70. Geburtstag weiter Bestand haben. Dass Müller es so weit schaffen würde, hätte er wohl kaum noch geglaubt. Im Jahr 2012 erlitt er in seinem Zuhause in Maintal (Main-Kinzig-Kreis) einen Herzinfarkt und lag daraufhin fünf Tage im Koma. Nur durch das schnelle und gezielte Eingreifen seiner Frau Johanna Höhl überlebte er und kam wieder auf die Beine. Es war keineswegs der einzige Schicksalsschlag im Leben des einstigen Knipsers. Bereits 1997 verstarb sein Sohn Alexander an einem Gehirntumor - mit gerade einmal 16 Jahren. Dennoch verließ Müller der Lebensmut nicht. Jedoch ist er sich heute bewusster denn je, wie kostbar jede Lebensminute ist. Daher soll sein Ehrentag auch mit zahlreichen illustren Gästen wie Rudi Völler (63) oder Toni Schumacher (70) zelebriert werden. Bundesliga Fan-Proteste schuld an Horror-Verletzung? Bundesliga-Boss mit hartem Kommentar Während Müller weiterhin darauf hofft, das Ende seines Rekordes nicht hautnah miterleben zu müssen, räumt er der Deutschen Nationalmannschaft bei der Heim-EM gute Titelchancen ein: "Wenn Toni Kroos so weiterspielt, dann können wir Europameister werden. Ich glaube, dass wir eine bessere Rolle spielen werden, als viele denken und ins Halbfinale kommen." Derweil will er weiterhin jeden Moment seines Lebens voll auskosten, da er "nur zu gut" wisse, "dass jeder Tag der letzte sein kann".