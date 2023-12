Erste Saisonniederlage wird zum Debakel! Eintracht zerlegt die Bayern sehenswert

Frankfurt am Main - Was für ein Spektakel! Wie ausgewechselt agierte die Frankfurter Eintracht am 14. Bundesligaspieltag gegen den FC Bayern München und schoss sich mit einem sagenhaften 5:1 (3:1) den Frust der letzten Wochen von der Seele. Zeitgleich besiegelten sie damit die erste Saisonniederlage des Rekordmeisters.