Längste Amtszeit von allen: Bundesliga-Trainer spricht von Abschied
Heidenheim - Im schnelllebigen Fußballgeschäft ist er die wohltuende Konstante. Seit 2007 ist Frank Schmidt (52) Trainer des 1. FC Heidenheim. Von seinem Heimatverein ist der 52-Jährige kaum wegzudenken, doch nun spricht der besonnene Coach selbst tatsächlich von einem Abschied vom FCH.
"Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist", sagte Schmidt gegenüber dem Hamburger Abendblatt.
Das würde bedeuten, dass das Trainer-Urgestein den Heidenheimern nur noch ein Jahr erhalten bleibt, da Schmidts Vertrag Ende 2027 ausläuft.
In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts. "In der Vergangenheit habe ich meinen Vertrag immer frühzeitig langfristig verlängert. So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt", deutet der Coach des Erstliga-Schlusslichts an, dass diesmal etwas anders sei als sonst.
Hat die erfolglose Erstliga-Saison 2025/26 Spuren hinterlassen? Von 30 Spielen konnten die Kicker von der Brenz nur magere vier gewinnen.
Die Chancen auf den Klassenerhalt sind selbst über den Umweg Relegation nur noch theoretischer Natur. Das Match gegen St. Pauli könnte die allerletzte Ausfahrt in Richtung Liga-Verbleib werden.
Frank Schmidt führt den 1. FC Heidenheim bis in die Conference League
Was Frank Schmidt in Heidenheim geleistet hat, kann sich definitiv sehen lassen.
Seit seiner Amtsübernahme 2007 hat er den Verein von der 5. Liga bis ins Fußball-Oberhaus geführt. 2024/25 nahmen die Heidenheimer sogar im Europapokal teil, standen unter anderem in der Conference League dem FC Chelsea gegenüber.
Unnötig zu erwähnen, dass er der Coach mit der längsten Amtszeit im deutschen Profifußball ist.
Momentan sieht es so aus, dass der Klub aus Baden-Württemberg im Sommer einen dicken Umbruch erlebt und dann unter Trainer Schmidt die Rückkehr in die Bundesliga anpeilt.
Titelfoto: Harry Langer/dpa