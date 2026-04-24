Längste Amtszeit von allen: Bundesliga-Trainer spricht von Abschied

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Frank Schmidt, Trainer vom 1. FC Heidenheim, spricht in einem Interview von Abschied. Seit 2007 ist er dort Coach.

Von Martin Gaitzsch

Heidenheim - Im schnelllebigen Fußballgeschäft ist er die wohltuende Konstante. Seit 2007 ist Frank Schmidt (52) Trainer des 1. FC Heidenheim. Von seinem Heimatverein ist der 52-Jährige kaum wegzudenken, doch nun spricht der besonnene Coach selbst tatsächlich von einem Abschied vom FCH.

Frank Schmidt (52) hat seit dem Jahr 2007 das Traineramt in Heidenheim inne und den FCH bis in den Europapokal geführt.
Frank Schmidt (52) hat seit dem Jahr 2007 das Traineramt in Heidenheim inne und den FCH bis in den Europapokal geführt.  © Harry Langer/dpa

"Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist", sagte Schmidt gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Das würde bedeuten, dass das Trainer-Urgestein den Heidenheimern nur noch ein Jahr erhalten bleibt, da Schmidts Vertrag Ende 2027 ausläuft.

In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts. "In der Vergangenheit habe ich meinen Vertrag immer frühzeitig langfristig verlängert. So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt", deutet der Coach des Erstliga-Schlusslichts an, dass diesmal etwas anders sei als sonst.

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Mit dem FCH steht Frank Schmidt vor dem Abstieg in die 2. Liga, doch er genießt weiter das Vertrauen der Verantwortlichen.
Mit dem FCH steht Frank Schmidt vor dem Abstieg in die 2. Liga, doch er genießt weiter das Vertrauen der Verantwortlichen.  © Harry Langer/dpa

Was Frank Schmidt in Heidenheim geleistet hat, kann sich definitiv sehen lassen.

Seit seiner Amtsübernahme 2007 hat er den Verein von der 5. Liga bis ins Fußball-Oberhaus geführt. 2024/25 nahmen die Heidenheimer sogar im Europapokal teil, standen unter anderem in der Conference League dem FC Chelsea gegenüber.

Unnötig zu erwähnen, dass er der Coach mit der längsten Amtszeit im deutschen Profifußball ist.

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Titelfoto: Harry Langer/dpa

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