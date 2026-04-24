Längste Amtszeit von allen: Bundesliga-Trainer spricht von Abschied

Heidenheim - Im schnelllebigen Fußballgeschäft ist er die wohltuende Konstante. Seit 2007 ist Frank Schmidt (52) Trainer des 1. FC Heidenheim . Von seinem Heimatverein ist der 52-Jährige kaum wegzudenken, doch nun spricht der besonnene Coach selbst tatsächlich von einem Abschied vom FCH.

Frank Schmidt (52) hat seit dem Jahr 2007 das Traineramt in Heidenheim inne und den FCH bis in den Europapokal geführt. © Harry Langer/dpa

"Ich werde bald in meiner 20. Saison am Stück beim FCH sein, was mein mutmaßlich letztes Jahr als Trainer in Heidenheim ist", sagte Schmidt gegenüber dem Hamburger Abendblatt.

Das würde bedeuten, dass das Trainer-Urgestein den Heidenheimern nur noch ein Jahr erhalten bleibt, da Schmidts Vertrag Ende 2027 ausläuft.

In trockenen Tüchern ist allerdings noch nichts. "In der Vergangenheit habe ich meinen Vertrag immer frühzeitig langfristig verlängert. So habe ich mich jetzt aber nicht gefühlt", deutet der Coach des Erstliga-Schlusslichts an, dass diesmal etwas anders sei als sonst.

Hat die erfolglose Erstliga-Saison 2025/26 Spuren hinterlassen? Von 30 Spielen konnten die Kicker von der Brenz nur magere vier gewinnen.

Die Chancen auf den Klassenerhalt sind selbst über den Umweg Relegation nur noch theoretischer Natur. Das Match gegen St. Pauli könnte die allerletzte Ausfahrt in Richtung Liga-Verbleib werden.