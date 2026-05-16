St. Pauli und Heidenheim steigen aus der Bundesliga ab, Wolfsburg rettet sich in die Relegation

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13.56 Uhr: 35. Meisterfeier des FC Bayern München

Schon jetzt steht die Schale in der Allianz Arena bereit, doch in den Händen halten dürfen sie die Stars des FC Bayern erst nach dem Abpfiff des Spiels. Schon am 30. Spieltag hatte sich das Team von FCB-Cheftrainer Vincent Kompany (40) die 35. Meisterschaft mit einem klaren 4:2-Heimerfolg den VfB Stuttgart gesichert.

Das Objekt der Begierde: Im Anschluss der heutigen Partie gegen den 1. FC Köln bekommen die Bayern ihre 35. Meisterschale überreicht. © Sven Hoppe/dpa

13.35 Uhr: Gladbach-Profi Reitz im Krankenhaus

Eigentlich war geplant, Gladbachs Rocco Reitz (23) zum Saisonabschluss vor heimischer Kulisse gebührend zu verabschieden, bevor er im Sommer zu RB Leipzig wechselt. Doch dazu kommt es nicht. Wie die Fohlen am Samstagmorgen nämlich auf ihrer offiziellen Homepage bekannt gaben, befinde sich der 23-Jährige wegen eines schweren Infekts in stationärer Behandlung im Krankenhaus. Der Mittelfeld-Mann wird damit das Saisonfinale verpassen. Nach Angaben des Klubs gebe es jedoch keinen Anlass zur Sorge, sein Zustand sei auf dem Weg der Besserung. "Rocco hätte sich diesen Moment, die Verabschiedung im vollen Borussia-Park, aufgrund seiner Verdienste absolut verdient gehabt. Er ist ein Spieler, der wirklich immer alles für unseren Klub und die Mannschaft gegeben hat", wird Sport-Boss Rouven Schröder (50) in der Vereinsmitteilung zitiert.

Krankheitsbedingt verpasst Rocco Reitz (23, vorne) seine Verabschiedung im Borussia-Park. © Swen Pförtner/dpa

13.12 Uhr: Niklas Süle und Julian Brandt gehen von Bord

Wie in München kommt es heute auch bei Borussia Dortmund zu zwei Abschieden. Niklas Süle beendet im Alter von nur 30 Jahren seine Karriere, absolviert damit sein allerletztes Bundesliga-Spiel, ebenso wie Julian Brandt (beide 30). Der Mittelfeld-Akteur verlässt die Schwarz-Gelben ebenfalls. Eine mögliche neue Station für ihn könnte der spanische Spitzenverein Atlético Madrid sein.

Niklas Süle (30) hängt seine Fußballschuhe an den Nagel. © Tom Weller/dpa

12.51 Uhr: Bayern-Abschied von Leon Goretzka

Für Bayerns Leon Goretzka (31) ist das Heimspiel gegen den 1. FC Köln von ganz besonderer Bedeutung: Einerseits darf er heute mit seinen Teamkollegen die Schale in den Himmel recken, zugleich steht sein letztes Match im Trikot des deutschen Rekordmeisters bevor. Nach insgesamt acht Jahren beim FCB schließt sich sein Kapitel an der Säbener Straße, eine weitere Zusammenarbeit ist nicht vorgesehen. Wohin es den 31-jährigen Mittelfeldmotor in der kommenden Spielzeit zieht, ist derzeit unklar, als heißer Kandidat gilt der italienische Top-Klub AC Mailand. Auch Raphaël Guerreiro (32) erhält kein neues Arbeitspapier, verlässt somit die Münchner ebenfalls.

Verlässt den FC Bayern München: Leon Goretzka (31). © Harry Langer/dpa

12.30 Uhr: 34. Bundesliga-Spieltag nur im Pay-TV

Bitter! Fußballfans ohne Streaming-Abo müssen heute leider auf Live-Bundesliga verzichten. Der kostenpflichtige Stramingdienst DAZN zeigt den letzten Spieltag in der Konferenz. Alternativ laufen alle neun Einzelspiele beim Pay-TV-Sender. Ihr könnt aber auch hier bleiben, bleibt mit unserem Liveticker auf dem Laufenden. Wir wünschen viel Spaß!

Die große Spieltagskonferenz ist ausschließlich bei DAZN zu sehen. © Jan Woitas/dpa

12.06 Uhr: FC Augsburg winkt Europapokal-Teilnahme

Hätte das jemand zum Ende der Hinrunde gedacht? Nach 17 Spieltagen war der FC Augsburg noch auf Rang 15 zu finden, blickte eher nach unten als nach oben. Nun steht der FCA auf dem neunten Platz und darf plötzlich sogar von der Conference League träumen. Im Fern-Dreikampf müssen die Fuggerstädter dafür auswärts beim 1. FC Union Berlin punkten, sind allerdings zugleich auch auf Mithilfe von RB Leipzig und dem VfB Stuttgart angewiesen. FCA-Coach Manuel Baum (46) glaubt dennoch an die eigenen Chancen: "Wenn wir gewinnen, bin ich guter Dinge, dass wir Tabellenplätze gut machen", erklärte der 46-Jährige Cheftrainer auf der Pressekonferenz vor dem Duell im Stadion An der Alten Försterei. Doch was genau muss passieren, damit der FCA den Sprung auf den siebten Platz und damit in den Europacup schafft? Die Schwaben packen die Quali, wenn sie selbst in Berlin drei Zähler holen und gleichzeitig RBL sowie der VfB gewinnen. Auch ein Remis würde ausreichen, allerdings nur, wenn sowohl die Eintracht als auch der SC deutlich verlieren.

Augsburgs Chefcoach Manuel Baum (46) kämpft heute um einen Conference-League-Startplatz in der kommenden Saison. © Harry Langer/dpa

11.43 Uhr: Dreier-Duell um die Conference League

Auch im Rennen um die Conference-League-Plätze mischen mit Europa-League-Finalist SC Freiburg, Eintracht Frankfurt und dem FC Augsburg drei Teams mit. Auf Rang sieben stehend kann der SCF diesen Platz mit einem Sieg gegen RB Leipzig im eigenen Stadion festigen. Zudem könnte sich für die Mannschaft von Erfolgstrainer Julian Schuster (41) sogar die Tür zur Königsklasse öffnen, sollte das Endspiel am Mittwoch gegen den englischen Top-Klub Aston Villa gewonnen werden.

Schusters Freiburger liegen aktuell auf Platz sieben, haben die Conference-League-Quali damit in der eigenen Hand. © Philipp von Ditfurth/dpa

11.21 Uhr: Wer qualifiziert sich für die Champions League?

Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund und RB Leipzig sind drei der vier deutschen Teilnehmer an der kommenden Champions-League-Saison schon fix. Damit bleibt nur noch ein Königsklassen-Ticket offen. Den letzten übrig gebliebenen Startplatz machen die drei Klubs TSG 1899 Hoffenheim, Bayer 04 Leverkusen und der VfB Stuttgart unter sich aus. Letzterer liegt aktuell auf Platz vier, hat die Teilnahme damit in eigener Hand. Sollten die Schwaben allerdings gegen Eintracht Frankfurt nicht punkten, könnten die punktgleichen Kraichgauer noch vorbeiziehen. Die Werkself hingegen hat nur noch minimale Chancen, da sowohl der VfB als auch die TSG ihre Spiele verlieren müssten, um überhaupt noch eine Möglichkeit zu haben.

Peilt mit seinem Team die Champions-League-Qualifikation an: VfB-Chefcoach Sebastian Hoeneß (44). © Bernd Weißbrod/dpa

10.59 Uhr: Diese neun Spiele steigen an diesem Samstag

Hier sind alle neun Begegnungen (Anpfiff 15.30 Uhr) für Euch im Gesamtüberblick. Abstiegs-Showdown 1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 FC St. Pauli - VfL Wolfsburg Europapokal-Rennen Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart SC Freiburg - RB Leipzig 1. FC Union Berlin - FC Augsburg Goldene Ananas FC Bayern München - 1. FC Köln Werder Bremen - Borussia Dortmund

10.40 Uhr: VfL Wolfsburg, 1. FC Heidenheim und FC St. Pauli zittern um den Klassenerhalt

Alles oder nichts im Tabellenkeller der Bundesliga: Wer muss heute runter? Eine Antwort darauf können nur der VfL Wolfsburg, Frank Schmidts 1. FC Heidenheim sowie die Kiezkicker des FC St. Pauli geben. Die Konstellation für den großen Showdown könnte dabei kaum enger sein, denn alle drei Teams starten punktgleich mit 26 Zählern auf den letzten drei Tabellenplätzen in diesen entscheidenden Spieltag, wobei die Wölfe dank der um drei Tore besseren Differenz im direkten Vergleich der drei Teams knapp die Nase vorn haben. Durch die Tatsache, dass der VfL ausgerechnet beim FCSP gefordert ist, wo es um alles geht, und die Heidenheimer parallel den 1. FSV Mainz 05 empfangen, ist ein Herzschlagfinale par excellence praktisch vorprogrammiert. Abfahrt!

Den Wolfsburgern droht der direkte Gang ins Fußball-Unterhaus. © Swen Pförtner/dpa

16. Mai, 10.30 Uhr: Letzter Bundesliga-Spieltag im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das große Bundesliga-Finale. Wir begleiten das Geschehen auf allen neun Plätzen, informieren Euch laufend über alles Wichtige.