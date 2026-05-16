St. Pauli und Heidenheim steigen aus der Bundesliga ab, Wolfsburg rettet sich in die Relegation

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Der 1. FC Heidengeim sowie der FC St. Pauli steigen in die 2. Bundesliga ab. Die Wölfe dagegen retten sich in die Relegation.

Von Ivan Simovic

Deutschland - Kiez-Krimi ohne Happy End: Der FC St. Pauli muss gemeinsam mit dem 1. FC Heidenheim den bitteren Gang in die 2. Bundesliga antreten.

Jubel! Der FC Bayern ist Deutscher Meister 2025/26. Die Titel-Entscheidung war jedoch schon am 30. Spieltag gefallen.
Jubel! Der FC Bayern ist Deutscher Meister 2025/26. Die Titel-Entscheidung war jedoch schon am 30. Spieltag gefallen.  © Sven Hoppe/dpa

Vor heimischer Kulisse unterlagen die Hamburger im alles entscheidenden Abstiegs-Duell dem VfL Wolfsburg am Samstagnachmittag mit 1:3 (0:1), steigen damit in die Zweitklassigkeit ab. Die Wölfe aus Niedersachsen dagegen retten sich nach 2017 und 2018 erneut in die Relegation.

Oben in der Tabelle hat sich derweil der VfB Stuttgart trotz 2:2-Remis bei Eintracht Frankfurt das letzte Champions-League-Ticket gesichert. Die TSG 1899 Hoffenheim und Bayer 04 Leverkusen spielen nächste Saison Europa League.

Der SC Freiburg ist als Siebter für die Conference League gesetzt, könnte mit einem Erfolg im Europapokal-Finale gegen den englischen Top-Klub Aston Villa am Mittwoch in Istanbul aber gar noch in die Champions League aufsteigen.

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Wir berichteten für Euch im großen Liveticker vom spannenden Oberhaus-Finish.

17.43 Uhr: Alle Ergebnisse im Gesamtüberblick

1. FC Heidenheim - 1. FSV Mainz 05 0:2 (0:2)

FC St. Pauli - VfL Wolfsburg 1:3 (0:1)

Bayer 04 Leverkusen - Hamburger SV 1:1 (0:0)

Borussia Mönchengladbach - TSG 1899 Hoffenheim 4:0 (2:0)

Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart 2:2 (0:2)

SC Freiburg - RB Leipzig 4:1 (2:1)

1. FC Union Berlin - FC Augsburg 4:0 (2:0)

FC Bayern München - 1. FC Köln 5:1 (3:1)

Werder Bremen - Borussia Dortmund 0:2 (0:0)

17.26 Uhr: Heidenheim und Pauli müssen runter

Nun ist Schluss!

Schmidts Heidenheimer sowie der FC St. Pauli steigen in die 2. Bundesliga ab. Die Wölfe dagegen retten sich durch den 3:1-Sieg im Abstiegsduell bei den Hamburger Kiezkickern in die Relegation.

Niedergeschlagenheit: Der 1. FC Heidenheim hat den Klassenerhalt verpasst.
Niedergeschlagenheit: Der 1. FC Heidenheim hat den Klassenerhalt verpasst.  © Jan-Philipp Strobel/dpa

17.21 Uhr: Auch die Unioner legen nach, Jeong Woo-Yeong baut die ohnehin schon souveräne Führung gegen den FCA weiter aus.

17.17 Uhr: Jackson trifft nun ebenfalls für den FCB, erhöht auf 5:1.

17.14 Uhr: Am Millerntor laufen die letzten Minuten. Der FC St. Pauli bräuchte noch drei Tore, um sich auf den Relegationsplatz zu retten, doch daran glaubt wohl kaum noch jemand.

17.11 Uhr: Frankfurts Burkardt trifft sicher vom Punkt, bringt sein Team gegen den VfB auf 1:2 heran.

17.08 Uhr: Pejcinovic trifft für den VfL

Jetzt ist das Ding aber drin!

Pejcinovic sorgt für das 3:1, bringt die Wölfe damit dem Relegationsplatz ein großes Stück näher.

17.05 Uhr: Wolfsburgs Eriksen verballert Elfmeter

Was ist denn hier los?

Nach VAR-Entscheidung wegen eines Handspiels von Ando gibt es Elfmeter für Wolfsburg, doch Eriksen verpasst die Chance und trifft nur die Latte. Es bleibt damit beim 2:1 der Niedersachsen.

17.03 Uhr: Kane schnürt seinen dritten Treffer für die Bayern, es steht 4:1.

16.59 Uhr: Der VfL scheint derzeit auf direktem Kurs Richtung Relegationsplatz, für die Heidenheimer sowie den FC St. Pauli wird der Abstieg in die 2. Bundesliga immer wahrscheinlicher.

16.55 Uhr: Tor für den VfL Wolfsburg

Erneut bringt eine Ecke den Treffer!

Paulis Schlussmann Vasilj versucht den Ball unter Druck wegzufausten, doch die Kugel geht von der Faust aus kurzer Distanz über die Linie.

Nach VAR-Überprüfung steht das Tor, Wolfsburg führt wieder.

16.52 Uhr: Vieira trifft für den HSV, damit ist nun auf allen neun Schauplätzen jeweils mindestens ein Tor gefallen.

16.48 Uhr: Im Bremer Weserstadion ist der erste Treffer gefallen, doch gefeiert wird nur auf der Gästeseite. Guirassy trifft für den BVB.

16.46 Uhr: Lebenszeichen der Kiezkicker!

Der FC St. Pauli ist wieder zurück!

Wie beim 1:0 auf der anderen Seite bringt auch diesmal eine Ecke den Treffer: Ceesay nickt den Ball rein und hält den FCSP damit am Leben.

Paulis Abdoulie Ceesay (22) lässt sich von den eigenen Fans feiern.
Paulis Abdoulie Ceesay (22) lässt sich von den eigenen Fans feiern.  © Christian Charisius/dpa

16.43 Uhr: Schäfer nimmt sich aus halblinker Position am Strafraumrand ein Herz, zündet die Fackel und trifft unhaltbar zum 3:0 für Union. Augsburgs Europapokal-Hoffnungen sind damit wohl endgültig Geschichte.

16.38 Uhr: Ginter schraubt SC-Führung nach oben

Tor für den SC!

Freiburgs Ginter belohnt seine schon die ganze Saison bärenstarke Leistung nun mit dem Tor zum 3:1 - und liefert damit zugleich das nächste überzeugendes Argument in Richtung Bundestrainer Nagelsmann, ihn doch mal vor der WM-Nominierung anzurufen. Zu wünschen wäre es ihm.

16.35 Uhr: Platzverweis im Borussia-Park

Kaum läuft die zweite Halbzeit, da ist Lemperles Partie schon beendet.

Der Hoffenheimer checkt beim Anrennen in Richtung Ball völlig unnötig mit beiden Armen voraus Gladbachs Diks um, wird vom Schiedsrichter dafür vorzeitig zum Duschen geschickt.

16.33 Uhr: Beginn der zweiten Hälfte

Die 15-minütige Pause ist vorüber!

Es geht weiter.

16.25 Uhr: Auch im wegen XXL-Pyroshow verspätet gestarteten Heimspiel der Eintracht gegen Stuttgart ist nun Pause. Der VfB führt mit 2:0.

16.20 Uhr: Halbzeit! Heidenheim und St. Pauli droht Gang in die 2. Liga

Die ersten Schiedsrichter haben die Teams bereits in die Pause geschickt, auf mehreren Plätzen ist Halbzeit.

Nach 45 Minuten deutet vieles darauf hin, dass der 1. FC Heidenheim und der FC St. Pauli den Abstieg in die 2. Bundesliga nicht mehr abwenden können.

Beide Keller-Sorgenkinder liegen zurück und wären zwingend auf einen Sieg angewiesen, um zumindest noch in Reichweite des Relegationsplatzes zu bleiben, doch derzeit ist davon wenig zu sehen.

Titelfoto: Jan-Philipp Strobel/dpa

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