Maximilian Arnold über Shitstorm nach Karazor-Szene: Menschen haben mir "den Tod" gewünscht

Maximilian Arnold (30) war nach der Aktion für viele Fans Zielscheibe für Hass-Botschaften. © Swen Pförtner/dpa

Es war der Aufreger des fünften Spieltags: VfL-Kapitän Maximilian Arnold stieg Atakan Karazor (28) in einem Zweikampf auf dem Fuß und rollte sich danach auf dem Boden. Vom Platz musste deshalb der eigentlich getroffene Stuttgarter.

Der Irrtum schlug hohe Wellen, viele Fans ließen ihren Unmut gegenüber Arnold freien Lauf. Im kicker-Interview bezieht sich der VfL-Profi jetzt Stellung:

"Eigentlich versuche ich, solche Dinge zu meiden, sie nicht zu lesen. In diesem Fall hat es mich schon beschäftigt, weil ich mich frage, wie Menschen dazu in der Lage sind, so etwas zu schreiben."

Der 30-Jährige erhielt "schlimme" Direktnachrichten und hässliche Kommentare, teilweise von Leuten, die "einem den Tod wünschen". Der langjährige Bundesliga-Akteur musste feststellen: "Ich kam mir vor, als hätte ich irgendetwas verbrochen."

Extrem daneben: Auf Instagram sammelten sich die Hass-Nachrichten unter einem Beitrag eines von ihm organisierten Wölfe-Camp für Familien mit krebskranken Kindern. Arnold musste die Kommentar-Funktion deaktivieren.