Nach Eintracht-Gewalt-Skandal: Polizei teilt weiter aus, Fans widersprechen

Frankfurt am Main - Die Aufarbeitung der Geschehnisse im Rahmen des Bundesliga-Samstagabendspiels zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfB Stuttgart ( 1:2 ) wird immer mehr zur Farce . Anstatt sich im stillen Kämmerlein einzig und allein mit der detaillierten Rekonstruktion der Ereignisse zu befassen, feuert die Polizei weiter in alle Richtungen.

Eintracht-Coach Dino Toppmöller (43) äußerte nach dem Spiel Kritik an der mauen Atmosphäre im Stadion - und wurde dafür mächtig von Polizeiseite abgewatscht. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Bild-Zeitung verriet der hessische Landesvorsitzender der Polizeigewerkschaft, Jens Mohrherr (55), nämlich: "Herr (Dino) Toppmöller (43) sollte begreifen, dass es Wichtigeres gibt, als zu beklagen, dass keine Stimmung im Stadion war."

Zum Hintergrund: Der Trainer der Adlerträger hatte sich im Anschluss an die verlorene, beinahe schon zur Nebensache verkommene Partie gegen die Schwaben enttäuscht über die Stille im Deutsche Bank Park geäußert. Dass er zu diesem Zeitpunkt bereits das volle Ausmaß der Gewalt-Eskalation kannte, darf jedoch bezweifelt werden.

Darüber hinaus wies der Polizeigewerkschafter die Vorwürfe zurück, dass der Einsatz der Ordnungshüter vor Ort unverhältnismäßig und eine Übungsmaßnahme für die bevorstehende Heim-EM gewesen sei. "Definitiv nein! Wir haben sehr wohl Pläne für die EM in der Schublade. Aber wir sind Profis durch viele Fußball-Großveranstaltungen. Das müssen wir nicht üben", sagte Mohrherr weiter.

Er forderte klare Kante von Vereinen wie der Eintracht, aber auch von der Politik. Demnach sollte identifizierten Straftätern mindestens ein Stadionverbot erteilt werden, damit sich derartige Vorfälle nicht wiederholen.

Doch was ebenjenen am vergangenen Samstagabend in Frankfurt tatsächlich ausgelöst hat, ist weiterhin unklar. Noch immer schieben sich beide Parteien gegenseitig die Schuld in die Schuhe.