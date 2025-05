Relegations-Krimi ohne Sieger! SV Elversberg gibt Zwei-Tore-Führung aus der Hand

Heidenheim an der Brenz - Fußball-Wahnsinn in "Hoidna"! Die SV Elversberg hat im Relegations-Hinspiel beim 1. FC Heidenheim eine Zwei-Tore-Führung verspielt. Am Ende erkämpfte sich der Zweitliga-Dritte dennoch ein 2:2-Remis - und darf damit weiter vom erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga träumen.