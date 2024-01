Rührender Grund: Darum wurde Kalajdzic-Wechsel nach Frankfurt zur schnellen Nummer

Sasa Kalajdzic wechselte schließlich doch schneller zur Frankfurter Eintracht, als gedacht. Der Grund: Noch im Januar kommt sein erstes Kind zur Welt.

Von Angelo Cali

Frankfurt am Main - Der Fußball ist zum emotionslosen Geschäft verkommen! Diesen Vorwurf muss sich der populärste Sport der Welt immer wieder gefallen lassen. Am Beispiel vom Transfer von Sasa Kalajdzic (26) zur Frankfurter Eintracht, kann man jedoch zumindest ein Stück weit den Glauben an ein wenig Herz im knallharten Business zurückgewinnen.

Sasa Kalajdzic (26) wird in der Rückrunde für die Frankfurter Eintracht auf Torejagd gehen. © Eintracht Frankfurt Lange Zeit sah es nämlich so aus, als könne sich der Wechsel des Zwei-Meter-Österreichers von den Wolverhampton Wanderers in Richtung Main gehörig in die Länge ziehen. Plötzlich ging dann aber doch alles recht schnell und Kalajdzic konnte bereits am vergangenen Sonntag als neuer Adlerträger präsentiert werden. Dass dieser Umstand nicht allein an den starken Verhandlungsfähigkeiten von Sportvorstand Markus Krösche (43) lag, kam im Nachgang an den Transfer ans Licht. Einen weiteren, rührenden Grund für die letztlich doch schnelle Abwicklung des Deals lieferte schließlich Wolverhampton-Sportdirektor Matt Hobbs (43). Denn wie der 43-Jährige verriet, sei auch die Schwangerschaft von Kalajdzics Ehefrau Lorena Grabovac dafür verantwortlich. Bereits im Januar soll das erste gemeinsame Kind der beiden das Licht der Welt erblicken - da zählt natürlich jeder Tag, insbesondere wenn in einer neuen Stadt sämtliche Vorbereitungen getroffen werden müssen. Bundesliga Thomas Helmer über Bayer 04: "Das ist Leverkusen, die werden eh nur Zweiter" "Es ist das Richtige, nicht zu zögern, damit die beiden bis zur Geburt des Kindes zum Beispiel eine Wohnung und ein Krankenhaus finden können", sagte Hobbs angesichts des gezündeten Transfer-Turbos. Dass damit auch automatisch der Eintracht geholfen war, die nun zumindest etwas mehr Zeit hat, um den 26-jährigen Stoßstürmer vor dem ersten Bundesligaspiel des neuen Jahres bei RB Leipzig (Samstag, 13. Januar, 15.30 Uhr) halbwegs in die bestehenden Abläufe zu integrieren, ist eine typische Win-Win-Situation.

