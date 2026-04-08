Trauer um Rekordmann: Ex-Bundesliga-Profi Bogdan gestorben
Zagreb (Kroatien) - Als Profi absolvierte er über 300 Pflichtspiele für den kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb und hinterließ auch in Deutschland bleibende Spuren, doch nun ist Srećko Bogdan tot.
Im Alter von 69 Jahren verstarb der ehemalige Spieler und Trainer, teilte der kroatische Fußballverband (HNS) in einem Statement am Mittwochvormittag mit.
Auch der Hauptstadt-Klub Dinamo bestätigte via X den Tod seines langjährigen Verteidigers, der zwischen 1975 und 1985 in 309 Pflichtspielen für den Verein auflief und dabei 42 Tore erzielte. In dieser Zeit feierte der in Mursko Središće geborene Bogdan 1982 die Meisterschaft sowie 1980 und 1983 den Pokalsieg.
Zählt man Freundschaftsspiele hinzu, kommt er gar auf 595 Einsätze, gehört damit zu den Rekordspielern des 25-fachen Meisters.
KSC-Rekordspieler Bogdan stirbt mit 69 Jahren
Ebenso prägend war seine Zeit beim Karlsruher SC. Unter der Führung von Trainer-Ikone Winfried "Winnie" Schäfer (76) lief er von 1985 bis 1993 in 75 Zweit- sowie 170 Erstligaspielen auf.
In der Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen beim KSC liegt er auf Rang acht, hinter Rekordhalter Michael Harforth (67, 397 Partien), Rudolf Wimmer (82) sowie Lars Schmidt (60).
Und auch nach dem Ende seiner Profi-Karriere 1993 blieb er den Badenern eng verbunden. Bis 2000 war er Jugendtrainer, Koordinator und Schäfers Co-Trainer. Fünf Jahre später kehrte er dann allerdings nach Kroatien zurück.
In der Saison 2010/11 trainierte er NK Savski Marof, übernahm später die Leitung der Fußballschule sowie der Jugendmannschaft von Inter Zaprešić.
Titelfoto: IMAGO / Kicker/Eissner, Liedel