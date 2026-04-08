Trauer um Rekordmann: Ex-Bundesliga-Profi Bogdan gestorben

Zagreb (Kroatien) - Als Profi absolvierte er über 300 Pflichtspiele für den kroatischen Rekordmeister Dinamo Zagreb und hinterließ auch in Deutschland bleibende Spuren, doch nun ist Srećko Bogdan tot.

Ex-Fußballprofi und KSC-Legende Srećko Bogdan (†69) ist tot. © IMAGO / Kicker/Eissner, Liedel

Im Alter von 69 Jahren verstarb der ehemalige Spieler und Trainer, teilte der kroatische Fußballverband (HNS) in einem Statement am Mittwochvormittag mit.

Auch der Hauptstadt-Klub Dinamo bestätigte via X den Tod seines langjährigen Verteidigers, der zwischen 1975 und 1985 in 309 Pflichtspielen für den Verein auflief und dabei 42 Tore erzielte. In dieser Zeit feierte der in Mursko Središće geborene Bogdan 1982 die Meisterschaft sowie 1980 und 1983 den Pokalsieg.

Zählt man Freundschaftsspiele hinzu, kommt er gar auf 595 Einsätze, gehört damit zu den Rekordspielern des 25-fachen Meisters.