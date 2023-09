Wäre das auch im Sinne der Fans? Bundesliga-Coach fordert neue Anstoßzeiten!

Niko Kovac (51) fordert aufgrund des Klimawandels ein Umdenken bei den Anstoßzeiten der Bundesliga. © David Inderlied/dpa

In Deutschland bestimmen die Fernsehrechte meist, welche Spiele an welchem Tag zu welcher Uhrzeit stattfinden. Wenn es nach Niko Kovac (51) geht, sollen die Fußballpartien in unserem Land demnächst eher in den Abendstunden ausgetragen werden.

Grund: Der Klimawandel! Mittlerweile sei es bei uns so heiß wie in Spanien, Italien oder Frankreich, wo laut Kovac kaum ein Fußballer unter der prallen Sonne spielen müsse. Klar gibt es in diesen Ligen vermehrt Abendspiele, aber auch da wird um die Mittags- oder Nachmittagszeit gekickt.

"Wir sind ja alle im Klimawandel. Ich würde mich schon wünschen, dass man im August und September etwas später spielt. Weil es einfach sehr warm ist und die Qualität darunter leidet", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Hit am Samstag zu Hause gegen Union Berlin (15.30 Uhr).

Doch wie stellt Kovac sich das vor? Nur im August und September Abendspiele, was ist mit den Teams der 2. Bundesliga und der 3. Liga, die sogar im Juli schon ran müssen?