Zunge bei Zusammenprall verschluckt: Bundesliga-Schiri wird zum Lebensretter!

Es war eine mehr als unglückliche Situation: Mainz-Profi Guilavogui stieß in der 33. Minute mit seinem eigenen Innenverteidiger Anthony Caci (26) zusammen, bekam das Knie des Franzosen an den Kopf.

Patrick Ittrich (45) ist hauptberuflich Polizist - die Kenntnisse aus seinem Job retteten Josuha Guilavogui (33) möglicherweise das Leben. © David Inderlied/dpa

"Die Zunge war hinten drin und wenn die wieder raus ist, dann fängst du wieder an zu atmen und bist auch wieder da", beschrieb Ittrich die Situation.

Zur Freude und Erleichterung aller konnte Guilavogui, wenn auch noch stark benommen, selbst wieder aufstehen, musste nicht abtransportiert werden. Weiter ging es für den Franzosen aber nicht: Er erlitt vermutlich eine Gehirnerschütterung, wurde für Edimilson Fernandes (27) ausgewechselt.

Danach kam es zu einer Szene, die Ittrich als Schiedsrichter wohl noch nicht allzu oft erlebt haben dürfte. "Nadiem Amiri hat mich sofort umarmt, weil er merkte, dass es eine brisante Situation war", erzählte der gebürtige Hamburger.

Schließlich richtete er noch einen Appell an alle Zuschauer: "Das sollte nicht am Polizisten hängenbleiben, sondern an jedem von uns. Im täglichen Leben können immer Situationen passieren, in denen jemand Hilfe braucht", machte der Schiedsrichter klar.