Gehaltsregel im Profifußball: Sportökonom sieht eine ganz große Gefahr

Köln - Sportökonom Christoph Breuer sieht durch die neue Gehaltsregel im deutschen Profifußball die Gefahr, dass die aktuellen Kräfteverhältnisse in den Ligen zementiert werden.

"Die finanziellen Unterschiede zwischen den Clubs sind so groß, dass es kleineren und Nicht-Bundesligaclubs kurz- und mittelfristig kaum möglich sein wird, in der Kaderqualität mit den international spielenden Großclubs mithalten zu können", sagte Breuer der Deutschen Presse-Agentur.

"Denn auch die stark gewachsenen Prämien, insbesondere aus der Champions League, zählen zu den relevanten Einnahmen."

Die Kaderkosten der 36 Vereine im deutschen Profifußball werden künftig gedeckelt. Dann dürfen die Clubs maximal 70 Prozent ihrer relevanten Einnahmen für Personalausgaben aufwenden. "Dies ist grundsätzlich zu begrüßen und ein richtiger Schritt", sagte Breuer.

Die neue Regelung ist laut dem Wissenschaftler "in dreierlei Hinsicht konsequent". Sie führe zu mehr finanzieller Nachhaltigkeit, da Gehaltskosten nicht über Schulden, Immobilienverkäufe oder andere Ausweichmöglichkeiten finanziert werden könnten.

Zudem würden "zumindest in der Theorie vorhandenen Finanzierungsvorteile der beiden Werksclubs eingeschränkt" werden.